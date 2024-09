Ajax-fans verbaasd: één speler ontbreekt op officiële selectiefoto van dit seizoen

Ajax presenteerde deze week de officiële selectiefoto voor het seizoen 2024/25. Supporters van de Amsterdamse club viel op dat één speler ontbreekt op de foto: .

In totaal verzamelden zich deze week 28 selectiespelers en 6 stafleden van Ajax op De Toekomst om de selectiefoto van het eerste elftal te laten schieten. Gastón Ávila was één van hen, ondanks dat de 22-jarige Argentijnse verdediger dit seizoen niet voorkomt in de plannen van hoofdtrainer Francesco Farioli en inmiddels is teruggezet naar Jong Ajax.

Een aantal supporters van Ajax online valt op Van Axel Dongen ontbreekt op de selectiefoto. De negentienjarige aanvaller behoort officieel tot de eerste selectie van de Amsterdammers en staat ook als zodanig vermeld op de clubsite. Op de selectiefoto ontbreekt echter ieder spoor van Van Axel Dongen. Óók op de selectiefoto van Jong Ajax ontbreekt de jongeling.

Van Axel Dongen werd vorig seizoen veelvuldig geplaagd door blessureleed. Daardoor kwam hij in alle competities tot slechts vijf wedstrijden in Ajax 1 en vijf wedstrijden in Jong Ajax. Dit seizoen staat de teller in Ajax 1 nog op nul duels, maar deed hij al wel tweemaal mee bij de beloften in de Keuken Kampioen Divisie.

Van Axel Dongen niet aanwezig op de teamfoto? Apart verhaal. Tevens ook niet op de foto van Jong. pic.twitter.com/oggi9L15s0 — seek (@peergang) September 25, 2024

