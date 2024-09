Clash Derksen en Van der Gijp stuwt VI naar nieuwe hoogtes: ‘Rellen betekenen records!’

Wilfred Genee ging er dinsdag vanuit dat zowel Johan Derksen als René van der Gijp ‘gewoon’ aan tafel zouden zitten bij de uitzending van Vandaag Inside van die avond, zo vertelt hij in De 538 Ochtendshow. Hij heeft ook stiekem nog een beetje hoop dat Derksen zijn aflopende contract toch gaat verlengen.

Maandagavond kregen Van der Gijp en Derksen een knallende ruzie tijdens de uitzending. Derksen noemde Vandaag Inside een ‘kutprogramma’, terwijl Van der Gijp de reactie van zijn collega ‘onvolwassen’ vond. Dinsdagavond zaten beide heren toch gewoon aan tafel. Daags na de uitzending verschijnt Genee in De 538 Ochtendshow om over de clash te vertellen.

“Uiteindelijk heb ik het idee dat zowel Johan als René niet zonder het programma kunnen, dus ik ging er wel vanuit dat ze er zouden zitten ja”, legt de presentator van VI uit. “Wat ik jammer vind, is dat we al jaren een leuk programma maken. Veel mensen kijken dat met plezier, dus dan moet je iets goed doen.” Genee geeft vervolgens aan dat hij de onderwerpkeuze van Vandaag Inside vaker bespreekt met Derksen. “Ik dacht nu wel: dan ga ik er toch eens een keer op door.”

Toch ziet Genee ook dat de koppigheid van Derksen best met zijn leeftijd te maken kan hebben. “Hij is 75, hè. Ik merk zelf dat die mensen vaak iets meer star beginnen te worden”, verklaart hij. “Ik denk dat dat gewoon meespeelt.” Hoewel de heren nog een contract hebben tot medio 2025, denkt Genee dat er nog wel toekomst zit in VI. “Johan roept steeds dat hij dit contract afmaakt en dan weg is, dus ik denk dat hij bijtekent”, zegt Genee met een knipoog.

Rel Vandaag Inside goed voor kijkcijfers

Waar de clash tussen Derksen en Van der Gijp in ieder geval goed voor is geweest, zijn de kijkcijfers. “Ik zag net binnenkomen, 26 procent marktaandeel en bijna 1,2 miljoen mensen hebben gekeken”, geeft Genee aan. Deze cijfers worden onderbouwd door kijkcijfergoeroe Tina Nijkamp. “Rellen betekenen records!”, schrijft ze op Instagram. Met 1.163.000 kijkers brak Vandaag Inside het eigen record voor het huidige seizoen. “Maar liefst 200.000 kijkers meer dan op maandag”, voegt ze eraan toe.

Wilfred Genee reageert in De 538 Ochtendshow op VI-rel Johan Derksen en René van der Gijp

