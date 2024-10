'Van Wonderen mag mogelijk Champions League-winnaar verwelkomen bij Schalke 04'

Kees van Wonderen kan binnenkort mogelijk een Champions League-winnaar verwelkomen bij Schalke 04. Volgens het Duitse BILD is de clubleiding van Die Köningsblauen momenteel bezig met een verrassende hereniging met de momenteel clubloze .

De 33-jarige centrale verdediger zit sinds afgelopen zomer zonder club, nadat zijn aflopende contract bij Liverpool niet werd verlengd. Schalke 04 wilde in de zomer al toeslaan, maar Matip wilde eerst meer tijd doorbrengen met zijn gezin. Daarnaast is hij momenteel actief als jeugdtrainer van amateurvereniging SSV Buer.

Sinds kort staat Van Wonderen aan het roer bij de gevallen Duitse grootmacht en de clubleiding is bezig om Matip alsnog te verleiden voor een overstap naar de club uit Gelsenkirchen. BILD weet dat Schalke 04 nog altijd contact heeft met de geroutineerde centrale verdediger, die in 2016 de overstap maakte vanuit de Duitse club naar Liverpool. In Engeland was Matip in acht jaar uiterst succesvol en wist hij bij de The Reds onder meer beslag te leggen op de Champions League, de Engelse titel en de FA Cup.

Meerdere opties voor komst Matip

De Duitse krant meldt dat er meerdere opties zijn om Matip aan de slag te laten gaan bij Schalke 04. Er word de mogelijkheid geschetst dat de verdediger een langlopend contract ondertekent en zijn loopbaan afsluit bij de club uit de 2. Bundesliga. Een andere optie is dat hij Schalke 04 in de tweede seizoenshelft helpt, waarna hij weer een vervolgstap zou kunnen maken.

Het Schalke 04 van Van Wonderen kan ieder geval een flinke kwaliteitsimpuls gebruiken. Na acht speelronden op het Duitse tweede niveau is de gevallen grootmacht terug te vinden op een uiterst teleurstellende dertiende plaats. Schalke 04 degradeerde in het seizoen 2022/2023 voor de tweede maal in korte tijd. Afgelopen seizoen eindigde Die Köningsblauen als dertiende in de 2. Bundesliga.

