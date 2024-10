Voetbaltickets te koop: dit zijn de prijzen voor topwedstrijden van Barcelona en Arsenal

Ben je klaar om de opwinding van het voetbalveld rechtstreeks te ervaren? Pak je kans om live getuige te zijn van enkele van de meest meeslepende wedstrijden van het seizoen! In de ticketshop van FCUpdate kun je tickets kopen voor meerdere internationale topwedstrijden. Hier zijn enkele van de komende topwedstrijden waar je tickets voor kunt bemachtigen.

Datum: 3 november 2024

Locatie: Estadi Olímpic Lluís Companys, Barcelona

Prijs: Tickets vanaf €108

Artikel gaat verder onder video

De derby tussen FC Barcelona en RCD Espanyol is altijd een mooie wedstrijd. Deze keer spelen ze in het Estadi Olímpic Lluís Companys en het belooft een interessante ontmoeting te worden. Barcelona brengt zijn bekende spelers op het veld, terwijl Espanyol er alles aan zal doen om een goed resultaat neer te zetten. Wil je deze wedstrijd live meemaken? Zorg dan dat je op tijd je tickets koopt en verzeker jezelf van een plek!

Datum: 3 november 2024, 18:00

Locatie: Stadio Marcantonio Bentegodi, Verona

Prijs: Tickets vanaf €67

In de Serie A staat er een interessante ontmoeting op het programma: Hellas Verona ontvangt AS Roma. Het Stadio Marcantonio Bentegodi zal gevuld zijn met gepassioneerde supporters, klaar om hun team naar de overwinning te schreeuwen. Roma, met zijn sterke selectie, zal een lastige tegenstander zijn. Maar Verona is altijd gevaarlijk op eigen bodem. Zorg dat je dit duel niet mist en bemachtig snel je tickets!

Datum: 6 november 2024, 21:00

Locatie: San Siro, Milaan

Prijs: Tickets vanaf €149

Champions League-voetbal in het iconische San Siro: Internazionale neemt het op tegen Arsenal. Twee topteams die strijden om een plek in de knock-outfase, wat deze wedstrijd extra spannend maakt. Arsenal staat bekend om zijn snelle en aanvallende spel, terwijl Inter tactisch sterk is en graag het thuisvoordeel benut. Het belooft een hele mooie voetbal avond te worden. Wil je dit live meemaken in een stadion met een fantastische sfeer? Zorg dan dat je snel je tickets haalt en mis deze Europese topwedstrijd niet!

Datum: 23 november 2024, 15:30

Locatie: BayArena, Leverkusen

Prijs: Tickets vanaf €124

Bundesliga-fans kunnen zich verheugen op Bayer Leverkusen tegen FC Heidenheim. Leverkusen is in topvorm dit seizoen en gaat voor de winst. Heidenheim zal er alles aan doen om het ze lastig te maken. Wil je deze spannende wedstrijd live meemaken? Zorg dat je op tijd je tickets koopt en beleef een geweldige middag vol voetbal in de BayArena!

Alleen tickets, geen reis

In de ticketshop worden losse tickets aangeboden voor internationale wedstrijden. Reiskosten en verblijf zijn dus niet inbegrepen.

Wil je een voetbalwedstrijd bezoeken, maar heb je nog vragen over een bepaalde wedstrijd of wil je bijvoorbeeld met een grote groep gaan? Neem dan contact op met ons support team of bekijk onze FAQ pagina.