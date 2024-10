Voetbaltickets te koop: prachtige trips naar Mallorca, Lissabon of Liverpool

Ben je klaar om de opwinding van het voetbalveld rechtstreeks te ervaren? Pak je kans om live getuige te zijn van enkele van de meest meeslepende wedstrijden van het seizoen! In de ticketshop van FCUpdate kun je tickets kopen voor meerdere internationale topwedstrijden. Hier zijn enkele van de komende topwedstrijden waar je tickets voor kunt bemachtigen.

Datum: 28 oktober 2024, 20:00 – Estadi de Son Moix, Palma de Mallorca

Voor maar €74

Wat is er beter dan een avondje voetbal combineren met een uitstapje naar het zonnige Mallorca tijdens de herfstvakantie? Het Estadi de Son Moix is de plek waar Mallorca het opneemt tegen het altijd sterke Athletic Bilbao. Beide teams zijn op zoek naar belangrijke punten, wat garant staat voor een spannende wedstrijd. Voor slechts €74 kun je de strijd om elke bal van dichtbij meemaken. Een perfecte gelegenheid om tijdens de herfstvakantie zowel van het voetbal als van de zon te genieten!

Datum: 1 november 2024, 20:15 – Estádio José Alvalade, Lissabon

Voor maar €43

De Portugese hoofdstad is de thuisbasis van Sporting CP, een van de meest historische clubs van het land. Op 1 november staat er een interessante ontmoeting op het programma tegen Estrela Amadora. Voor een betaalbare €43 kun je erbij zijn en het fanatisme van de Portugese fans ervaren. Het Estádio José Alvalade biedt een fantastische sfeer en maakt deze avond er een om niet te missen.

Datum: 9 november 2024, 20:00 – Anfield, Liverpool

Voor maar €470

Wil je Arne Slot in actie zien en kijken hoe hij omgaat met een topwedstrijd, dit is je kans! Liverpool speelt tegen Aston Villa in een altijd competitieve Premier League-wedstrijd. De ervaring om de wereldberoemde 'You'll Never Walk Alone' te horen galmen en de intense sfeer van een topwedstrijd mee te maken is onbetaalbaar. Scoor je ticket en maak deel uit van deze unieke voetbalervaring.

Datum: 1 december 2024 – Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla

Voor maar €87

Bezoek Sevilla en combineer de charme van deze prachtige stad met een wedstrijd van Sevilla FC tegen Osasuna. Het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán staat bekend om zijn fanatieke aanhang en geweldige sfeer. Op 1 december kun je de passie van het Spaanse voetbal van dichtbij beleven voor een aantrekkelijke prijs. Perfect voor een weekendje weg met een flinke dosis sportplezier.

Alleen tickets, geen reis

In de ticketshop worden losse tickets aangeboden voor internationale wedstrijden. Reiskosten en verblijf zijn dus niet inbegrepen.

Wil je een voetbalwedstrijd bezoeken, maar heb je nog vragen over een bepaalde wedstrijd of wil je bijvoorbeeld met een grote groep gaan? Neem dan contact op met ons support team of bekijk onze FAQ pagina.