Voormalig speler van PSV en AZ ontloopt straf na vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag

is vrijgesproken van seksueel misbruik. De oud-speler van sc Heerenveen, PSV en AZ zou in de zomer van 2023 in een uitgaansgelegenheid in Reykjavik iets verkeerds hebben gedaan, maar de rechtbank gaat daar niet in mee.

De IJslandse aanvaller sloot al op jonge leeftijd aan bij de jeugd van sc Heerenveen, waarna hij in 2015 de overstap maakte naar PSV. In Eindhoven kwam hij echter maar tot twaalf officiële duels. Zijn periode bij AZ was een groter succes. Voor die club speelde hij 98 keer, waarin hij 24 scoorde en 10 assists gaf. Na twee goede seizoenen bij Genoa speelt hij nu bij Fiorentina. Daar heeft hij al drie goals gemaakt in weinig speelminuten.

Ondanks dat deze zaak al een keer was geseponeerd, besloot de advocaat van de dame in kwestie alsnog een rechtszaak aan te spannen tegen Gudmundsson. Hierdoor miste de aanvaller enkele wedstrijden, waaronder een duel tegen het Nederlands elftal. Er werd 3 miljoen ISK van hem geëist, omgerekend zo'n 20.000 euro.

De bekende uit de Eredivisie is erg blij dat hij is vrijgesproken. Via Instagram deelde hij het volgende: "Onschuldig! Ik had altijd vertrouwen in een positieve uitkomst, maar toch is dit wel een opluchting. Het is een moeilijk jaar geweest, ook mentaal. En ik wil nog even zeggen dat ik alle vormen van geweld afkeur. Ik heb een jonge dochter en drie jongere zussen, dus hoop ik dat dit vrouwen niet in een kwaad daglicht stelt die echte slachtoffers zijn van geweld."

