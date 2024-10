Genee heeft ambitieuze toekomstplannen: ‘Zou een enorme middelvinger naar hen toe zijn’

Wilfred Genee staat ervoor open om met zijn nieuwe nummer Zomaar een Avond naar het Eurovisie Songfestival te gaan, zo vertelt hij in De 538 Ochtendshow. De presentator van Vandaag Inside vindt zelf dat hij helemaal niet kan zingen en zou zijn inzending dus een mooi antwoord vinden op de keuze van de European Broadcasting Union (EBU) om Nederlandse inzending Joost Klein afgelopen editie te diskwalificeren.

Genee heeft onlangs zijn nieuwe single Zomaar een Avond opgenomen. Vrijdagavond zal hij het nummer live ten gehore gaan brengen bij Vandaag Inside, dus is hij vooraf te gast in De 538 Ochtendshow. Daar krijgt de presentator de vraag of hij mee wil doen aan het Eurovisie Songfestival. “Als een nummer na 1 september 2024 naar buiten is gekomen, mag je meedoen”, begint Genee. “Bij Boulevard is al een actie opgezet gisteren. Als ik het land moet helpen, dan wil ik me best opwerpen”, geeft hij aan.

Wanneer vervolgens wordt aangegeven dat Genee dan geen enkele valse noot mag zingen, geeft de presentator aan dat hij het daar niet mee eens is. “Het is eigenlijk een middelvinger richting het Songfestival. We sturen gewoon iemand die helemáál niet kan zingen”, stelt hij. Toch ziet de televisiepersoonlijkheid in dat de kans klein is dat hij daadwerkelijk naar het Songfestival mag. “Het is nog allemaal een grapje en ik vind het hartstikke leuk om te doen.”

Nederland geen fan van EBU

“Maar het zou toch een middelvinger naar die gasten zijn als ik daar zou gaan staan”, herhaalt Genee nog een keer. De EBU heeft zich afgelopen jaar niet populair gemaakt in Nederland tijdens het Eurovisie Songfestival in Zweden. Nederlandse inzending Joost Klein werd vlak voor de finale gediskwalificeerd wegens een vermeend geweldsincident. In augustus kwam naar buiten dat hij niet voor het incident wordt vervolgd wegens een gebrek aan bewijs, waardoor men de actie van de EBU hem te diskwalificeren voorbarig acht.

