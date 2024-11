Ajax-fans door het dolle heen na ‘goal van het seizoen’ tegen Maccabi Tel Aviv

Ajax is donderdagavond na 27 minuten op een 2-0 voorsprong gekomen tegen Maccabi Tel Aviv. Na een schitterende combinatie met een hakbal van was het die de bal in de hoek schoof. Fans van de Amsterdammers zijn lyrisch op social media na het hoogstandje.

Nadat een aanval van Ajax afgeslagen leek te worden verrichte Kian Fitz-Jim goed werk door de bal hoog op het veld weer over te nemen. De jongeling speelde de bal direct naar Brobbey, die in een keer teruglegde op Taylor. Laatstgenoemde gaf de bal met een aanraking weer terug naar zijn spits, die de bal met zijn hak vervolgens perfect in de loop van de middenvelder legde. Taylor kon de bal vervolgens vanaf de rand van de zestien in de linkerhoek schuiven. Francesco Farioli is duidelijk onder de indruk van de treffer

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Opmerkelijk: presentator laat liefde voor Ajax zeer opzichtig merken in voorbeschouwing

Op X zijn ook de fans van Ajax door het dolle heen na de treffer. “Dit is bizar goed voetbal! Voor mij het doelpunt van het seizoen”, schrijft een gebruiker. “We zien echt weer het oude Ajax terug”, voegt een ander eraan toe. “Holy shit, dit is Ajax!”, luidt het oordeel van een derde fan.

Volg hier de laatste ontwikkelingen in het duel!

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Milan van Dongen stelt Jordan Henderson tamelijk bizarre vraag

De middenvelder van Ajax moet lachen in zijn interview na de wedstrijd tegen PSV.