Opmerkelijk: presentator laat liefde voor Ajax zeer opzichtig merken in voorbeschouwing

Assaf Cohen heeft zijn liefde voor Ajax donderdagavond opzichtig laten merken in de voorbeschouwing van het Europa League-duel met Maccabi Tel Aviv. De Israëlische televisiepresentator droeg bij Sport1 een shirt van de Amsterdamse club.

Ajax en Maccabi Tel Aviv staat donderdagavond tegenover elkaar in de Johan Cruijff ArenA. De wedstrijd leeft in Israël en zeker bij Cohen, die de voorbeschouwing op de Israëlische televisie versloeg in een Ajax-shirt.

“De Israëlische tv-presentator vanavond in studio bij Sport1 in Israël tijdens voorbeschouwing op Ajax - Maccabi Tel Aviv, een wedstrijd waar heel Israël in zware tijden naar uitkijkt, ongeacht de uitslag”, klinkt het onder meer op X.

De Israëlische tv-presentator vanavond in studio bij Sport 1 in Israël tijdens voorbeschouwing op Ajax-Maccabi Tel Aviv, een wedstrijd waar heel Israël in zware tijden naar uitkijkt, ongeacht de uitslag pic.twitter.com/LzNV0ca0Oh — Frits Jelle Barend (@fbarend) November 7, 2024

