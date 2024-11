Ajax-fans genieten van recreatie iconische foto

De fans van Ajax zijn zeer enthousiast door een nieuwe foto die de Amsterdammers op social media hebben gedeeld. Op de afbeelding staan , , en Lily Johannes in een historisch tenue.

Op de dag dat Ajax bekendmaakte dat het vanaf komend seizoen zal terugkeren naar het klassieke logo, heeft het de supporters nog enthousiaster gemaakt met een afbeelding die verwijst naar een oude foto. In de post maken Klaassen, Hato, Taylor en Johannes de iconische foto uit 1967 met Johan Cruijff, Klaas Nuninga, Sjaak Swart en Piet Keizer. Deze foto stond destijds op de voorpagina van Elsevier Magazine.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Problemen bij Ajax na algehele malaise: grote ontslagronde dreigt

Nu Ajax begint met de viering van het 125-jarig bestaan, wat in maart het geval zal zijn, vond de media-afdeling het tijd de iconische foto opnieuw te maken. Het drietal van het herenelftal en Johannes uit het damesteam werden allen in de rode shirts, blauwe broeken en rode sokken met een witte band aan de bovenkant gehesen, terwijl ze ook allen de klassieke zwarte Adidas Copa Mundial dragen. In een andere post laat Ajax beelden zien van het maken van de foto.

LEES OOK: Ajax verwijdert schaamteloze tweet over Wout Weghorst

Fans genieten van foto

Op social media zijn de reacties onder de fans positief. “Schitterend”, schrijft een gebruiker op X. Ook op Instagram zijn de reacties lovend. “Prachtig!!! Inspiratie voor het nieuwe uitshirt van volgend seizoen”, schrijft een hoopvolle fan. “Pff, wat een plaat”, reageert een ander. “Man, man, man, wat een zondag zo. Ze blijven maar komen”, vult een volgende fan aan.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Koeman vindt Ajax-speler nu niet goed genoeg voor Oranje: ‘Je moet van goeden huize komen…’

Ronald Koeman sprak in aanloop naar de Nations League-duels van het Nederlands elftal met Hongarije en Bosnië en Herzegovina tweemaal met een speler van Ajax.