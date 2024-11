Ajacieden storen zich tijdens Sociedad-uit massaal aan één ding

Sierd de Vos wordt tijdens het eerste gedeelte van Real Sociedad - Ajax flink bekritiseerd. De commentator van Ziggo Sport wordt door sommigen slaapverwekkend genoemd, terwijl anderen vinden dat De Vos alleen maar onzin toevoegt.

De Vos is sinds jaar en dag in de voetbalwereld actief en staat vooral bekend om zijn opvallende uitspraken ('Koekoek') en kennis van Spanje/het Spaanse voetbal. Dit seizoen mag de commentator ook Europa League-wedstrijden voor Ziggo Sport verslaan. Donderdagavond is het geluid van De Vos bij Sociedad - Ajax te horen, en fans van laatstgenoemde club hebben duidelijke meningen over hem.

Een voetbaltwitteraar noemt de commentator een 'slaapverwekkende lul', terwijl andere fans aangeven dat ze de wedstrijd zonder geluid bekijkt. Een derde vindt dat De Vos beter past bij Comedy Central dan bij Ziggo Sport.

