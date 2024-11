Ajax stelt flink teleur tegen Real Sociedad en lijdt eerste nederlaag in Europa

Ajax heeft voor het eerst in dit seizoen verloren in de Europa League. Real Sociedad was met 2-0 te sterk voor de Amsterdammers, die in de eerste helft veel grote kansen lieten liggen. Na het uitvallen van Brian Brobbey verzwakte Ajax en nam Socied de controle over. Takefusa Kubo was de grote man met een assist en vervolgens een doelpunt. Het verlies voor Ajax is niet rampzalig, want er wordt nog meegedaan om de bovenste plekken in de competitiefase van de Europa League.

Ajax was in de eerste helft absoluut de betere partij en kreeg meer grote kansen dan Real Sociedad. Het probleem van de ploeg van Francesco Farioli zat hem in de afronding. Zo miste Chuba Akpom, die als linksbuiten aan de wedstrijd begon, een grote kans uit de counter. Hij leek uit te glijden bij zijn schot. In de tiende minuut schoot Brian Brobbey zelfs op de paal, nadat de rush van Kian Fitz-Jim pas onderschept werd in de zestien. Ook diverse kansrijke voorzetten uit vrije trappen en corners van Steven Berghuis en Jordan Henderson leverden niets op.

Artikel gaat verder onder video

Na het missen van die kansen kwam voor Ajax het eerste echt slechte nieuws met het uitvallen van Brian Brobbey. De spits kwam tot botsing met doelman Álex Remiro en moest, na het nog even geprobeerd te hebben, dan toch de wedstrijd staken. Zijn vervanger, Christian Rasmussen, pakte met zijn eerste balcontact de bal af van Nayef Aguerd en kon doorlopen naar de keeper. De invaller schoot niet genoeg in de hoek en miste de volgende grote kans voor Ajax.

Real Sociedad kreeg voor rust ook een grote kans op de 1-0, via Mikel Oyarzabal. De maker van de winnende in de EK-finale kreeg het niet voor elkaar om een bal vlak voor de goal te controleren en wipte de bal naast. Ajax wist zichzelf in de eerste helft niet te belonen, maar kwam met deze actie ook goed weg. Zo werd de ruststand 0-0.

Na rust raakte Ajax steeds meer de controle kwijt. Julian Baas leverde zelfs gevaarlijk de bal in bij Takefusa Kubo, maar Remko Pasveer kon redding bieden. Nadat Kian Fitz-Jim de paal raakte met een droog afstandsschot, kreeg Real Sociedad helemaal de overhand. Eerst viel een buitenspeldoelpunt, maar daarna, in de 67e minuut, was het dan toch raak. Invaller Ander Barrenetxea schoot de voorzet van Takefusa Kubo binnen, nadat de Japanner helemaal vrij werd gelaten. Na de goal ging het stadion helemaal los. Real Sociedad beleeft geen topseizoen en kan de punten bovendien goed gebruiken.

Om het nog erger te maken voor Ajax, scoorde diezelfde Kubo een paar minuten voor tijd zelf de 2-0. Hij dribbelde langs de hele defensie en met een krom balletje om Pasveer heen. Daarmee was het eerste verlies in de Europa League een feit.

Ondanks dit verlies staat Ajax nog altijd in de top acht van het klassement in de Europa League. Daarmee zou plaatsing voor de achtste finale een feit zijn. Real Sociedad trekt zich op en staat steviger in de top 24. Dat geeft recht op de knock-outfase.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Bij Ajax is de boel heel snel in een anarchistische bende vervallen'

Guus Hiddink neemt Ajax als voorbeeld, als hij over PSV spreekt.