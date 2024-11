Leugen van Farioli ontdekt: 'Dat irriteert me heel erg, klopt gewoon niet'

Mike Verweij heeft Francesco Farioli op een onjuistheid betrapt, die vervolgens door veel journalisten is overgenomen. De Italiaanse trainer stelde dat de selectie van Ajax dit seizoen niet heel anders is dan die van vorig jaar, maar dat klopt niet.

Tijdens de podcast Kick-Off deelt Verweij zijn frustraties over het beeld dat is ontstaan over de huidige selectie van Ajax. "Dat irriteert me wel heel erg, ik hoorde dat gisterenavond, ik geloof bij Studio Voetbal: 'Ja, het is bijna dezelfde selectie als vorig jaar.'" De Italiaan heeft die gedachte zelf bij de media ingeprent, stelt Verweij. "Daar is Farioli ook heel goed in, echt een toptrainer. Maar hij weet ook dingen zo overtuigend te brengen, die gewoon niet kloppen."

De journalist van De Telegraaf noemt vervolgens op welke spelers dit seizoen voor Ajax spelen, die er vorig jaar niet bij waren. "Wout Weghorst, Davy Klaassen, Bertrand Traoré. Daar had Maurice Steijn vorig jaar een moord voor gedaan." Valentijn Driessen valt zijn collega vervolgens bij. "Jordan Henderson, in de winter gekomen." Verweij vervolgt: "Daniele Rugani, Henderson. Youri Baas was verhuurd en kwam terug."

LEES OOK: Verbazing na hosannaweek bij Ajax: 'Maurice Steijn is een betere trainer dan Francesco Farioli'

Hoewel Verweij de tactische kwaliteiten van Farioli ook bewierookt, is zijn uitspraak over de selectie onjuist. "Dan is het nog steeds heel knap van Farioli dat hij die (Baas, red.) als linker centrale verdediger ziet, terwijl Hato daar stond en nu linksback is. Farioli doet echt heel veel dingen heel goed, maar heeft wel een veel betere selectie dan vorig jaar. Iedereen neemt het over, het is een enorm frame."

