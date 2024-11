Verbazing na hosannaweek bij Ajax: 'Maurice Steijn is een betere trainer dan Francesco Farioli'

Francesco Farioli heeft door knappe overwinningen met Ajax op Feyenoord (0-2) en PSV (3-2) veel lof ontvangen, maar Valentijn Driessen sluit zich daar niet helemaal bij aan. De journalist vindt Maurice Steijn, die al na enkele maanden werd ontslagen bij Ajax, een betere trainer dan de Italiaan.

Driessen stelt tijdens Kick-Off dat Farioli een meesterzet heeft afgekeken van de huidige trainer van Sparta Rotterdam. "Het geheime wapen is hem (Farioli, red.) aangeleverd door Maurice Steijn. En dat is toch Akpom. Daar moeten we eerlijk in zijn." Podcastgenoten Pim Sedee en Mike Verweij komen even niet meer bij van het lachen. "Dit is cynisch", zegt de laatstgenoemde.

Vervolgens wordt er een vergelijking gemaakt tussen Farioli en Steijn. "Farioli heeft op dit moment bewezen dat hij een betere trainer is dan Maurice Steijn, voor Ajax. Maar wel onder hele andere omstandigheden. En er wordt gezegd: Steijn stond onderaan. Maar die had geloof ik drie wedstrijden minder gespeeld. En tegen de top vijf." Steijn, die eind oktober 2023 al na elf wedstrijden werd ontslagen, had volgens Driessen veel last van de bestuurlijke onrust en de aanwezigheid van Sven Mislintat in Amsterdam.

Sedee wil vervolgens toch weten wie van de twee een betere trainer is, als je de omstandigheden wegdenkt. "Dan vind ik Steijn toch een betere trainer", vervolgt Driessen. "De manier waarop hij Sparta in de Eredivisie heeft gehouden toentertijd." De journalist refereert naar het seizoen 2021/2022, toen Steijn in april werd aangesteld en Sparta ternauwernood voor degradatie behoedde. "Die zaten volledig op dood spoor en dan heb je drie dagen... Dan is het wel heel knap dat je zo snel de aanzet geeft voor lijfsbehoud. Steijn is een betere trainer dan Farioli", herhaalt Driessen nog eens.

Wie is de betere trainer? Laden... 85.9% Francesco Farioli. 10.6% Maurice Steijn. 3.5% Ze zijn alle twee ongeveer even goed. 462 stemmen

