Brobbey scoort weer eens in royale overwinning Ajax op Maccabi Tel Aviv

Ajax heeft Maccabi Tel Aviv in eigen huis met 5-0 verslagen. De doelpunten kwamen van vijf verschillende doelpuntenmakers, waaronder . De spits maakte naast twee assists een einde aan een doelpuntendroogte van ruim twee maanden. Met de overwinning is Ajax nu al zo goed als zeker van doorgaan naar de volgende ronde, halverwege de competitiefase.

Ajax was vanaf begin tot eind dominant tegen Maccabi Tel Aviv. De eerste goal aan Amsterdamse zijde kwam op naam van Bertrand Traoré. De aanval werd opgezet door Jorrel Hato, die Brobbey aanspeelde. Brobbey deed alles goed en lokte de doelman naar zich toe, alvorens af te leggen op de doelpuntenmaker.

Artikel gaat verder onder video

Het leek eventjes 1-1 te worden in de twintigste minuut, maar het eigen doelpunt van Daniele Rugani werd mede dankzij de VAR afgekeurd. Het ging om hinderlijk buitenspel van Elad Madmon, die inderdaad net voor het doel stond toen de bal binnenviel. Ajax kon opgelucht doorgaan met waar het mee bezig was: aanvallen.

Door werkelijk prachtig bij te voetballen verdubbelde de voorhoede van Ajax verdubbelde de voorsprong. Een combinatie van Kian Fitz-Jim met Kenneth Taylor en zijn een-twee met Brobbey op hoog tempo zorgden voor een topdoelpunt voor de Amsterdammers. Taylor was het eindstation, op aangeven van Brobbey, die dus zijn tweede assist verzorgde.

De 3-0 ontstond na een onderschepping die bij Mika Godts terechtkwam. De Belgische aanvaller kwam, maakte een actie naar binnen vanaf de linkerkant en rondde zelf af, onderin de verre hoek. Zo stond Ajax bij rust al ruim op voorsprong.

Brobbey, die in augustus voor het laatst scoorde, mocht na twee assist ook eindelijk een doelpunt opschrijven in deze wedstrijd. En wel op een bijzondere manier. De scheidsrechter gaf Ajax om een knullige reden een indirecte vrije trap. Doelman Roy Mashpati raakte bij een uittrap zijn eigen standbeen en werd hiervoor bestraft. Bertrand Traoré en Kenneth Taylor zorgden ervoor dat de vrije trap genomen en stilgelegd werd, zodat de spits na een aanloopje de 4-0 kon binnen rammen.

De 5-0 kwam op naam van Kian Fitz-Jim. De middenvelder kreeg een uitstekende bal van invaller Steven Berghuis, nam goed aan en schoot via de grond én een verdediger binnen, over de doelman heen. Ook de 6-0 leek snel te vallen, maar Christian Rasmussen stond buitenspel op het moment van scoren. Zo bleef het uiteindelijk bij 5-0.

Met deze overwinning komt Ajax op tien punten en zet het een grote stap richting doorgaan naar de volgende ronde van de Europa League. In de overige wedstrijden in de competitiefase speelt Ajax tegen Real Sociedad, Lazio Roma, FK RFS (uit Letland) en Galatasaray. In die wedstrijden gaat uitgemaakt worden of Ajax ook bij de top acht van het klassement komt en zich automatisch plaatst voor de achtste finale. Voor komende zondag staat eerst het treffen met FC Twente in Enschede op het programma.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Royston Drenthe: 'Je ziet hem denken: Farioli, dit flik je me niet nog een keer'

Andy van der Meijde en Royston Drenthe zijn erg onder de indruk van een Ajacied.