Kijkers ergeren zich dood tijdens PSV - Groningen: 'Dit slaat helemaal nergens op'

Ismail Saibari dacht PSV kort na rust op een 3-0 voorsprong te schieten in het thuisduel met FC Groningen, maar kreeg na een minutenlange VAR-check te horen dat hij tóch buitenspel stond en dat zijn treffer daarom geannuleerd werd. Het ellenlange wachten op de videoscheidsrechter zorgt voor grote ergernis bij de kijkers van het duel.

PSV stond halverwege al met 2-0 voor in het Philips Stadion. Olivier Boscagli zorgde na een klein kwartier voor de eerste Eindhovense treffer, waarna Ricardo Pepi de voorsprong een minuut of twintig later verdubbelde. Het was voor de Amerikaan, die speelt op de plek van de met lichte klachten kampende Luuk de Jong, alweer zijn zevende competitietreffer van het seizoen.

Vlak na rust dacht Saibari de derde Eindhovense goal te hebben gemaakt. De middenvelder dook vrij op voor de Groningse doelman Etienne Vaessen en verschalkte de sluitpost van dichtbij in de korte hoek. Het feest ging dus echter niet door, omdat videoscheidsrechter Clay Ruperti drie minuten naar de beelden keek en uiteindelijk concludeerde dat er sprake was van buitenspel. Overigens zorgde Guus Til even later alsnog voor de 3-0 in het voordeel van PSV, op dit moment de tussenstand in het duel in het Philips Stadion.

Het lange wachten op de VAR-beslissing zorgt voor veel ergernis bij de kijkers. Een greep uit de reacties op X:

