Compleet vernieuwd Nederlands elftal maakt totaal geen indruk tegen Bosnië-Herzegovina

Het Nederlands elftal heeft na het duel met Hongarije ook tegen Bosnië-Herzegovina een resultaat geboekt, maar daar is dan ook alles mee gezegd. In Bilino Polje, het stadion in Zenica, eindigde de wedstrijd in 1-1.

Bondscoach Ronald Koeman had de opstelling van het Nederlands elftal volledig door elkaar geschud. Zo werd op maandagochtend al bekend dat Virgil van Dijk en Frenkie de Jong niet in de basiself stonden. Een uur voor het duel met Bosnië-Herzegovina werd duidelijk dat er zelfs een compleet nieuwe basiself aan de aftrap verscheen. De voorhoede bestond bijvoorbeeld uit Brian Brobbey, Noa Lang en Justin Kluivert.

Artikel gaat verder onder video

Oranje had zich afgelopen zaterdag al geplaatst door te winnen van Hongarije. Het was een redelijk vreemde avond, vooral vanwege het voorval met Ádám Szalai in de achtste minuut. Na ongeveer twintig minuten werd de wedstrijd hervat. Nederland bleek een maatje te groot voor het Hongarije van Marco Rossi.

De wedstrijd tegen Bosnië, die eigenlijk nergens meer om ging, begon vrij stroef van beide kanten. Stefan de Vrij gaf in de tweede minuut een slechte terugspeelbal richting Mark Flekken, die vervolgens de grootst mogelijke moeite had om de pass weg te werken. In de 24e minuut brak Brian Brobbey de ban door een voorzet relatief eenvoudig binnen te koppen. Even later leek de Ajax-spits opnieuw te scoren, maar de vlag van de grensrechter ging omhoog vanwege buitenspel.

LEES OOK: Kijkers Bosnië - Nederland ergeren zich groen en geel: 'Belachelijk, echt lachwekkend'

Vlak voor het rustsignaal leek Bosnië-Herzegovina te scoren. Ook hier ging de vlag omhoog, waardoor Oranje met een 0-1 voorsprong aan de thee ging. In de eerste minuut van de tweede helft kreeg Edin Džeko, eigenlijk de enige bekende naam bij de Bosniërs, een behoorlijke kans op de gelijkmaker. Hij prikte de bal echter net naast.

In de 67e minuut kwam alsnog de gelijkmaker. Spits Džeko schoot hard op Flekken, die de bal in eerste instantie makkelijk pareerde, maar Ermedin Demirović kopte de rebound binnen. Zo stond het 1-1. Bosnië probeerde daarna nog op voorsprong te komen, maar hun pogingen bleven onsuccesvol.