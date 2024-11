Koeman gooit opstelling volledig overhoop: elf nieuwe namen in Bosnië-Herzegovina

De opstelling van het Nederlands elftal voor de wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina is bekend. Bondscoach Ronald Koeman gooit zijn hele opstelling om: alle elf basisklanten van het duel met Hongarije hebben nu geen basisplaats. De wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina begint om 20.45 uur in het Bilino Polje Stadion in Zenica.

Het was in de aanloop naar de wedstrijd al duidelijk dat Koeman de nodige wijzigingen zou doorvoeren. Dat is ook begrijpelijk, want Oranje is al geplaatst voor de kwartfinale van de Nations League en kan Duitsland niet meer van de eerste plaats stoten. Virgil van Dijk en Frenkie de Jong keerden na de zege op Hongarije (4-0) terug naar huis. Koeman riep geen vervangers op voor het tweetal.

Op de persconferentie van maandag bevestigde Koeman alvast dat Teun Koopmeiners een basisplaats zou krijgen tegen Bosnië-Herzegovina. Aangezien Stefan de Vrij naast de bondscoach aanschoof voor de persconferentie, lag ook een basisplaats voor de verdediger voor de hand. De Vrij is inderdaad aangewezen als vervanger van Jan Paul van Hecke, die op de bank begint.

Opstelling Nederland tegen Bosnië-Herzegovina

De opstelling van Oranje ziet er als volgt uit: Flekken; Frimpong, De Vrij, De Ligt, Hato; Wieffer, Zirkzee, Koopmeiners; Kluivert, Brobbey, Lang

Bosnië-Herzegovina in slechte vorm

Het Nederlands elftal pakte acht punten uit de eerste vijf wedstrijden van de groepsfase. Bosnië-Herzegovina pakte slechts één punt en kan degradatie naar Divisie B niet meer afwenden. Alleen op bezoek bij Hongarije wist men een resultaat te boeken (0-0).

