Doldwaze dag: Piacenza heeft drie verschillende trainers

Het Italiaans voetbal staat bekend om zijn snelle trainerswissels, maar Serie D-club Piacenza lijkt een nieuw record te hebben gevestigd. Dinsdag stond de club onder leiding van liefst drie verschillende trainers.

’s Ochtends vroeg werd trainer Carmine Parlato ontslagen. Hij was pas sinds 8 oktober werkzaam voor Piacenza, maar boekte tegenvallende resultaten met de club. Simone Bentivoglio werd benoemd als opvolger en leidde dinsdag de training. Een groep woedende ultra’s bestormde echter het trainingsveld, uit onvrede over de aanstelling.

Bentivoglio was als speler betrokken bij een gokschandaal in 2011: hij accepteerde een schikkingsvoorstel van een schorsing van dertien maanden. Bij dat schandaal was ook Piacenza betrokken en in het bijzonder verdediger Carlo Gervasoni, die toen bij de club speelde. Het gokschandaal is voor de fans een zwarte bladzijde, waar ze niet aan herinnerd wilden worden.

“Gervasoni was meer dan genoeg!”, riepen de fans dan ook bij de training van dinsdag. De aanstelling van Bentivoglio werd een ‘schande’ genoemd. De clubleiding zag in dat Bentivoglio niet zou kunnen functioneren bij Piacenza, waardoor zijn contract binnen een paar uur werd ontbonden met wederzijds goedvinden.

’s Avonds werd al een opvolger aangesteld: Stefano Rossini, de trainer die op 7 oktober nog werd ontslagen en destijds werd opgevolgd door Parlato. Zo was de cirkel rond bij Piacenza, dat woensdagavond onder leiding van Rossini met 2-1 wist te winnen van Villa Valle in een bekerwedstrijd. In de Serie D staat Piacenza op de elfde plek. De club speelde in het seizoen 2002/03 voor het laatst in de Serie A.