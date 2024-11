Effectief Fortuna Sittard drukt sc Heerenveen en Van Persie dieper in de problemen

Fortuna Sittard heeft sc Heerenveen op zaterdagavond overtuigend met 3-0 verslagen. De overwinning was terecht, want de ploeg van Robin van Persie kwam er helemaal niet aan te pas tegen het uitstekend verdedigende Fortuna. Verdediger Loreintz Rosier was met twee doelpunten de belangrijkste man aan Limburgse zijde. Kristoffer Peterson maakte de andere goal.

De twee middenmoters uit de Eredivisie begonnen traag en aftastend aan de wedstrijd, maar dat veranderde door een actie van Jasper Dahlhaus. Zijn voorzet werd niet goed tegengehouden door Andries Noppert, die de bal lostliet. De grabbelbal kon nog net van de lijn worden gehaald.

Na zo’n situatie verwacht je een alerte verdediging, maar toch ging viel de bal snel in het net. Een ingestudeerde vrije trapt bereikte Mitchell Dijks, die kon voorzetten. De voorzet werd daarop volgend uitstekend ingekopt door Loreintz Rosier, die de bal veel richting meegaf.

Na de goal zette de verdediging van Fortuna het potdicht. Heerenveen kwam met geen mogelijkheid voorbij de mannen van Danny Buijs. Zo werd de ruststand ook 1-0.

Na de rust bleef het stugge Fortuna Sittard doen wat het deed. Het Heerenveen van Robin van Persie kwam weinig tot aanvallen, al hielp het ontzettend gladde veld niet mee. Zo was er even na rust een goede countermogelijkheid, die om zeep geholpen werd door drie achtereenvolgende glijpartijen. Levi Smans stond vlakbij het doel en kon door het slechte veld niet uithalen.

Ruim twintig minuten voor tijd verslikte Nikolai Hopland zich, achterin bij Heerenveen, na een riskant balletje van Noppert. Invaller Kristoffer Peterson pakte de bal eenvoudig af en schoot binnen.

Na een dribbel en schot van diezelfde Zweed ging de bal achter voor een corner. Na wat heen-en-weer-gespeel kwam de bal bij Loreintz Rosier terecht, die knalhard binnenschoot voor zijn tweede van de avond.

Heerenveen had na dit moment, net als in de hele wedstrijd, niets in te brengen. Zo werd het voor Fortuna een afgetekende 3-0 overwinning. Daarmee pakt de ploeg van Buijs de zevende plaats. De tegenstander, sc Heerenveen, zakt juist verder naar beneden in het rechterrijte. Voordat de concurrenten op zondag spelen, staat Heerenveen op de dertiende plaats.

Komend weekend staan er weer Eredivisieduels op het programma. Voor Fortuna betekent dat op zaterdagavond een thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. Heerenveen speelt tegen de aardsvijand van PEC, namelijk Go Ahead Eagles. Die wedstrijd vindt zondag plaats, in Friesland.