Eiting wil opmars Ajax halt toe roepen: 'Als je mee wilt doen...'

is bezig aan zijn tweede seizoen bij FC Twente en treft zondag in De Grolsch Veste zijn oude club Ajax. De 26-jarige middenvelder is blij dat het weer goed gaat met zijn oude werkgever, maar wil deze zondag toch graag pootje lichten. De Tukkers wonnen dit seizoen nog geen topwedstrijd en daar hoopt Eiting tegen Ajax verandering in te brengen.

Ik denk dat we een goed team hebben en vaak goed kunnen voetballen”, begint Eiting zijn relaas tegenover Ajax Showtime. Ik kan hier laten zien wie ik ben, wat ik kan en ik kan helpen. Verder spelen we veel wedstrijden en dat is leuk, het dubbele schema.’

De middenvelder maakte vorig jaar zomer de overstap naar FC Twente na een heuse transfersoap. Uiteindelijk spande Eiting zelfs een arbitragezaak aan om een overstap af te dwingen, iets wat ook lukte want FC Volendam moest meewerken aan een transfer. Ondanks de bombarie waarmee hij naar FC Twente kwam, lukte het Eiting nog niet om een vaste waarde te worden onder trainer Joseph Oosting.

“Je wilt natuurlijk alles spelen en geen minuut minder”, verklapt Eiting over zijn sportieve ambities. “Het belangrijkste is dat je je focust op jezelf en dat je tijdens trainingen en wedstrijden beter wil worden en beter wordt. Je moet er alles aan doen om zoveel mogelijk te spelen, that’s it. De band met de trainer, de hele staf en de club is goed. Ik heb ook het gevoel dat ze het in mij zien zitten. De onderlinge concurrentie is ook goed en je moet ook, want je speelt veel wedstrijden. Je moet klaar zijn om te spelen, anders kun je niet meedoen in drie competities.”

Eiting won nog geen topwedstrijd met FC Twente

FC Twente wist dit seizoen dit niet te winnen op bezoek bij FC Utrecht en Feyenoord, terwijl ook Europees nog geen zege geboekt is. Zondag moet daar volgens Eiting verandering in komen. “We willen ons heel graag meten met dit soort teams. Als je mee wilt doen, moet je dit soort wedstrijden ook gaan winnen. Daar doen wij alles voor en we gaan zien of het genoeg is. Wat dan het verschil maakt? Dat zit soms in kleine dingen. Wie maakt de eerste goal? Hoe ga je om met een voorsprong of met een achterstand? En soms is het ook iets groters, zoals hoe je de wedstrijd ingaat. Voor ons is het zaak om het beter te doen wat betreft de kleine verschillen.”

Zondag wacht Eiting clash met jeugdliefde Ajax

Eiting staat zondag tegenover de club waar hij een groot deel van zijn jeugdopleiding genoot. Een wedstrijd waar de middenvelder, die ziet dat het ‘heel goed’ gaat met Ajax, naar uitkijkt. “Er zit heel veel kwaliteit en er zijn verschillende type spelers die elkaar heel goed aanvullen. Ik denk dat ze twee keer volledig verdiend hebben gewonnen van Feyenoord en PSV, dus dat is wel een duidelijk signaal”, aldus Eiting, die verwacht dat het zondag ‘heel veel kanten’ op kan.

