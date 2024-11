Joseph Oosting geïmponeerd door Ajax: ‘Dat was zeer indrukwekkend’

FC Twente-trainer Joseph Oosting is onder de indruk van de prestaties van Ajax. De oefenmeester ontvangt de ploeg van trainer Francesco Farioli komende zondag in De Grolsch Veste en maakt zich op voor een mooie krachtmeting.

“Velen verwachtten dat Ajax weer een moeilijk seizoen tegemoet zou gaan, maar dat is totaal niet aan de orde”, begint Oosting op de website van FC Twente. “De selectie heeft veel kwaliteit en dat zie je terug in de resultaten. De manier waarop zij van Feyenoord en PSV wonnen, was zeer indrukwekkend. Ook de overwinning van gisteren tegen Maccabi Tel Aviv was opnieuw overtuigend.”

Ondanks het feit dat Ajax in een zeer goede doen is, ziet Oosting kansen. “Onze ploeg heeft dit seizoen al vaak laten zien tot veel in staat te zijn, zeker in thuiswedstrijden met ons geweldige publiek. Zondag wacht alweer een grote wedstrijd. Ik verwacht een open wedstrijd waarin beide ploegen voor de overwinning gaan. Ik ken mijn spelers, zij zullen tot het uiterste gaan voor een goed resultaat”, beseft de oefenmeester.

Oosting heeft nog enkele twijfelgevallen

FC Twente moest het donderdagavond in Frankrijk tijdens het Europa League-duel met OGC Nice (2-2) stellen zonder de geblesseerde Mees Hilgers en de zieke Sem Steijn. Het tweetal volgde in Nederland een individueel programma. Zaterdag na de afsluitende training wordt bekeken of Hilgers en Steijn tot de selectie kunnen behoren. Doelman Lars Unnerstall is wel weer beschikbaar. De Duitser was geschorst voor de wedstrijd tegen Nice na zijn rode kaart tegen Lazio.

