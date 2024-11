ESPN: één international was afgelopen zaterdag ‘pissig’ op feestavond van Oranje

keert dinsdagavond (20.45 uur) tegen Bosnië-Herzegovina terug in de basiself van Oranje. De 32-jarige verdediger van Internazionale werd afgelopen zaterdag tegen Hongarije (4-0 overwinning) gepasseerd door bondscoach Ronald Koeman en dat zat hem absoluut niet lekker, weet ESPN.

Koeman koos afgelopen zaterdag centraal achterin voor Virgil van Dijk en Jan Paul van Hecke. Van Dijk is inmiddels teruggekeerd naar zijn club Liverpool, terwijl Van Hecke vanavond op de reservebank zit. Daarom is De Vrij basisspeler, centraal achterin naast Matthijs de Ligt.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Jan Joost van Gangelen gechoqueerd om kleedkamer van Oranje tegen Bosnië vanavond

“De Vrij is de captain. Hij is de vierde aanvoerder”, wordt De Vrij een uur voor de wedstrijd bij ESPN geïntroduceerd door Jan Joost van Gangelen. De presentator vervolgt: “Hij was afgelopen zaterdag ook een beetje pissig dat hij er niet bij was, toen het echt om de knikkers ging.”

Pascal Kamperman beaamt dat. “Hij vond dat inderdaad niet leuk. Hij heeft natuurlijk het hele EK gespeeld en was toen uitstekend in vorm. Daarna heeft hij een interlandperiode gemist en kon hij niet spelen. Maar dat hij gepasseerd was voor de wedstrijd van zaterdagavond, zat hem zeker dwars”, verklaart de verslaggever, die vanavond namens ESPN aanwezig is in Bosnië.

“Die wil vanavond wel laten zien wat hij waard is”, vervolgt Kamperman over De Vrij. “En hij zal ook leiding moeten geven aan die defensie. Meer dan in de afgelopen wedstrijd gebeurde, want de communicatie achterin is wel een onderwerpje.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Revolutionaire wijziging bij Oranje geopperd: 'Het is prachtig, maar erg tricky'

Bondscoach Ronald Koeman krijgt het advies om een grote ingreep te doen bij Oranje.