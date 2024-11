Ajax-fans smullen van afwezige speler: ‘Hij is groots supporter als hij niet speelt!’

is donderdagavond niet van de partij als Ajax het opneemt tegen Maccabi Tel Aviv in de Europa League. De middenvelder, die niet speelgerechtigd is in de Europese competitie, zit wel op de tribune en doet fanatiek mee met een sfeeractie in de Johan Cruijff ArenA.

Voorafgaand aan de aftrap van de wedstrijd tegen Maccabi Tel Aviv vond er een sfeeractie plaats in de Johan Cruijff ArenA. Iedere bezoeker had een vlag gekregen en moest mee zwaaien. Op beelden is te zien dat Klaassen vrolijk meedoet, terwijl bijvoorbeeld Sutalo stoïcijns voor zich uit zit te staren.

Waarom speelt Klaassen niet in de Europa League?

Klaassen tekende pas na het verstrijken van de inschrijftermijn van de Europa League bij Ajax, waardoor hij nu dus als toeschouwer van de partij is. De routinier zit op de tribune, samen met zijn vriendin Laura Klaassen-Benschop. Ook de geblesseerde Sutalo en Dies Janse vergezellen Klaassen.

