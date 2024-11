Evert Santegoeds sneert na interview René van der Gijp met zoon Nicky

René van der Gijp en zijn zoon Nicky gaven zondagavond een gezamenlijk interview bij Shownieuws. Privé-hoofdredacteur Evert Santegoeds kraakte na dat interview een kritische noot en insinueerde dat Nicky een ‘nepobaby’ is.

Vorige week was Nicky eenmalig te gast bij de podcast KieftJansenEgmondGijp, waar zijn vader een van de vaste gezichten is. Nicky verving de afwezige Rob Jansen. De 23-jarige zoon van René heeft ervaring in de podcastwereld, want hij is presentator bij FC Afkicken.

Leontien van Moorsel toonde zich zondagavond aan de desk van Shownieuws onder de indruk van Nicky’s voetbalkennis. “Als je dan ontdekt dat je zoon misschien nog wel meer talent heeft dan jijzelf, dan ben je als vader natuurlijk enorm trots.”

Santegoeds plaatste echter een kanttekening. “Het gaat er bij VI wel eens over dat de dochter van Linda zo’n grote rol speelt in het Talpa-verhaal, toch, of niet?”, verwijst hij naar Noa Vahle. “Of hebben ze het daar nooit over? Over nepobaby’s enzo, en dat. Wordt dat nu minder?”

Nieuw elan

In het interview liet Nicky weten dat hij zijn aanwezigheid bij KieftJansenEgmondGijp een mooie stap vond om de podcast van nieuw elan te voorzien. "Misschien hebben ze ook wel af en toe iemand nodig die zegt: ‘Terug naar 2024.’ Weet je, er zijn ook luisteraars jonger dan 50 of 60."

Wilfred Genee hoopt en verwacht de terugkeer van een drijvende kracht achter Vandaag Inside.