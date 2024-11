Van der Gijp kijkt Vandaag Inside-gast serieus aan: ‘Daar schrok ik echt van. Heb je daar nog last van?’

René van der Gijp heeft in de uitzending van Vandaag Inside van vrijdagavond opheldering gevraagd aan Bennie Jolink, die in 2015 besloot te stoppen met optreden wegens gezondheidsproblemen. Drie jaar later keerde hij echter terug.

Jolink besloot eind 2015 om te stoppen met optreden. Reden: zijn aangeboren astma speelde namelijk heftiger op dan ooit tevoren. Dankzij nieuwe medicatie, die goed aansloeg bij de zanger, keerde Jolink terug in de muziekwereld. Vrijdagavond was de 78-jarige Achterhoeker te gast bij Vandaag Inside.

“Bennie, heb jij nog last van die astma? Ik heb een keer een documentaire van je gezien, daar schrok ik best wel van”, vraagt Van der Gijp aan Jolink. “Nee. Dat geneesmiddel bleek precies te passen bij wat ik mankeerde”, reageert de VI-gast. “Fijn. Ik schrok er echt van”, maakt Gijp nogmaals duidelijk.

“Hoe is het met je longinhoud nu?”, mengt Wilfred Genee zich. Jolink: “Ik ben wel veertig procent kwijt. Maar ik kan dus nog wel wandelen, gepaste afstanden. Ik kan ook het podium op.” Genee reageert verbaasd. “Lukt dat allemaal nog?” Jolink: “Ja, beetje rondbanjeren. Met de ‘oude kern’- zonder Jan Manschot die is overleden - zijn we wekelijks in mijn studio”, zegt de 78-jarige.

