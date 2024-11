Fresia Cousiño Arias trekt woorden Farioli in twijfel, maar wordt meteen terechtgewezen door Ajax-trainer

Francesco Farioli ontkent dat het voor de spelers van Ajax lastig is om met beide benen op de grond te blijven staan, na een reeks van uitstekende resultaten. Dat zegt de oefenmeester van de Amsterdammers zondagmiddag voorafgaand aan het uitduel in de Eredivisie met FC Twente (14.30 uur).

Farioli praat vlak voor de aftrap in Enschede voor de camera van ESPN met Fresia Cousiño Arias. “Na de wedstrijd tegen Maccabi Tel Aviv zei je dat jullie nederig en realistisch moeten blijven. Maar zo werkt het niet, toch?”, trekt de verslaggeefster de woorden van de Ajax-trainer van afgelopen donderdag, na de 5-0 overwinning in de Europa League op de Israëliërs, live op televisie in twijfel.

LEES OOK: De meest verrassende ingreep van Farioli: 'Vraag het aan 100 Ajax-fans, niemand had dit voorspeld'

“Ik bedoel: jullie winnen wedstrijden. Grote wedstrijden, tegen grote teams zoals Feyenoord en PSV. Jullie krijgen meer zelfvertrouwen. Zo werkt het toch niet?”, vraagt Cousiño Arias aan Farioli. De coach wijst de verslaggeefster meteen terecht. “Nee, zo werkt het dus wel. Als het niet zo zou werken, dan zou dat een groot probleem zijn. “

“We hoeven onszelf geen extra druk op te leggen. Voor ons staat de persoonlijke ontwikkeling van het team voorop”, vervolgt Farioli. “We kijken niet naar de ranglijst, want wij zijn niet in strijd met andere teams: wij zijn in strijd met onszelf. Dat is onze motivatie. We geloven daarin en ik zie dat onze spelers dat elke dag meer en meer laten zien. We moeten kijken wat beter kan en onszelf proberen te verbeteren. De rest is afleiding.”

“Er is geen ruimte om arrogant te zijn”, gaat de Ajax-trainer verder. “Het is belangrijk om met beide benen op de grond te blijven staan. Vandaag gaat een erg zware wedstrijd worden tegen een groot team, in een fantastisch stadion. We moeten echt met beide benen op de grond blijven staan, want we zullen vandaag veel meters moeten maken.”

