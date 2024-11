De meest verrassende ingreep van Farioli: 'Vraag het aan 100 Ajax-fans, niemand had dit voorspeld'

De prominente rol voor in het hart van de verdediging bij Ajax is misschien wel de meest verrassende ingreep van de nieuwe trainer Francesco Farioli. In het Algemeen Dagblad wordt in een reconstructie toegelicht hoe Baas, die vorig seizoen op huurbasis bij NEC als linksback speelde of de bank bezette, in het centrum terechtkwam bij Ajax

“Had in de voorbereiding aan honderd Ajax-supporters gevraagd naar de linker centrale verdediger voor het nieuwe seizoen, en vrijwel iedereen had jonge revelatie Hato genoemd. En anders de eerder dit jaar nog opgeleefde Ahmetcan Kaplan”, weet de krant. Maar Farioli had andere ideeën. Tussen zijn presentatie (23 mei) en zijn eerste werkdag (12 juni) zou hij ‘tot in den treure’ beelden van zijn nieuwe selectie hebben geanalyseerd. “Hato analyseert hij tot op het bot. Snel, sterk, goed aan de bal. Maar ook vrijwel nul rendement.”

Farioli wilde Hato daarom als inverted back in actie zien. “Dan kan hij met zijn snelheid nog voldoende corrigeren, met zijn opbouwende kwaliteiten aan de binnenkant helpen aanvallen op te zetten en met zijn drive in de eindfase komen en zo veel meer rendement uit zijn spel halen”, luidde de denkwijze. Daardoor ontstond centraal wel een gat. Kaplan was een optie, maar die kwam niet topfit terug van het EK. Bovendien bleek Baas ‘de timing van Farioli’s patronen in de opbouw perfect aan te voelen, momenten te herkennen waarop hij moet indribbelen en voor een jonge centrale verdediger ook best over leiderschapskwaliteiten te beschikken.’

'Farioli zag onrust bij Ajax'

Die leiderschapskwaliteiten waren belangrijk voor Farioli, want hij zag tijdens het bestuderen van de beelden ‘onrust achterin' bij Ajax. “Dat is uiteindelijk ook een belangrijke reden om voor routinier Remko Pasveer als keeper te kiezen. In Josip Sutalo ziet de trainer, die bij Nice de minst gepasseerde defensie had, bijvoorbeeld veel potentie. Maar hij ziet ook dat de Kroaat gebukt gaat onder een gebrek aan communicatie en rust.” Door te coachen en met zijn ‘positieve lichaamstaal’ kon Baas helpen om Sutalo ‘zowel scherp als rustig’ te houden, aldus het Algemeen Dagblad.

Baas heeft zondagmiddag tegen FC Twente weer een basisplek in het centrum van de verdediging. De wedstrijd begint om 14.30 uur in De Grolsch Veste.

