Gruwelijke blunder van Sepp van den Berg in de Premier League

is zaterdagmiddag flink de fout in gegaan tijdens de wedstrijd tussen Brentford en Bournemouth. De Nederlandse verdediger van Brentford leidde na zestien minuten de 0-1 in met een zwakke terugspeelpass op doelman Mark Flekken.

Van den Berg dacht de bal rustig terug te kunnen spelen op zijn landgenoot, maar had Bournemouth-spits Evanilson niet gezien. Die loerde op de kans en maakte dankbaar gebruik van de fout van Van den Berg. Vervolgens omspeelde Evanilson de keeper van Brentford en opende hij de score.

Artikel gaat verder onder video

Commentator Tom Copier van Viaplay legt de schuld bij Van den Berg. “Wat een blunder van Van den Berg! Oh oh oh, Sepp van den Berg gaat volledig de mist in. Hij had niet gerekend op de komst van Evanilson. De bezoekers komen verdiend op voorsprong, maar deze kans is vooral mogelijk gemaakt door Sepp van den Berg. Een dramatische bal van Van den Berg. Evanilson heeft een lekkere kap in huis om Flekken heen en daarna is het appeltje-eitje.”

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.