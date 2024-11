Iker Casillas richt zich na opvallend moment tot supporters van Ajax

Iker Casillas (43) is blij met de manier waarop hij zondagmiddag ontvangen is door de supporters van Ajax in de Johan Cruijff ArenA. De voormalig doelman van Real Madrid, die deelnam aan de wedstrijd tussen de Legends van Ajax en De Koninklijke, werd met groot applaus ontvangen in Amsterdam.

Het Amsterdamse publiek begon te applaudisseren voor de Spaanse doelman op het moment dat de opstellingen voorgelezen werden. Ook toen Casillas het veld halverwege de eerste helft met een blessure moest verlaten, kreeg de doelman een groot applaus: "Daar ben ik erg dankbaar voor", zegt de 43-jarige goalie na afloop van de wedstrijd in gesprek met Soccernews.

Casillas vervolgt: "Ik begrijp dat veel mensen zich de WK finale van 2010 herinneren", doelt Casillas op zijn hoofdrol in deze finale met een cruciale redding op een schot van Arjen Robben: "Maar er zijn situaties waarin je voor je eigen interesses moet kiezen. Ik moest voor Spanje vechten. Gelukkig begrijpen de mensen dat het uiteindelijk slechts een spelletje is.”

Tot slot wil de Spaanse voetballegende Ajax ook nog feliciteren met het jubileum. Casillas zag dat Ajax de afgelopen seizoenen niet naar behoren presteerde, maar hoopt dat de Amsterdamse club de draad weer kan oppakken: "Ik hoop dat ze zich goed kunnen ontwikkelen voor de toekomst. Het zijn wisselingen van generaties en ze zullen weer jeugdspelers moeten ontwikkelen die het eerste team kunnen versterken", besluit hij.

