Jordan Henderson plots gelinkt aan spoedig vertrek bij Ajax: 'Hij past hier perfect'

wordt door voormalig voetballer Barry Ferguson gelinkt aan een overstap naar Rangers FC. Ferguson, zelf aanvoerder geweest van de Schotse topclub, denkt dat Henderson perfect op Ibrox zal passen met al zijn jarenlange internationale ervaring.

In gesprek met Record Sport linkt Ferugson de middenvelder van Ajax plotseling aan een overstap naar Rangers FC. Dat heeft te maken met het feit dat de club uit Glasgow ondermaats presteert in de competitie. Rangers FC staat maar liefst negen punten achter op aartsrivaal Celtic en het verrassend goed presterende Aberdeen. Henderson zou het tij moeten keren op Ibrox, zo denkt Ferguson.

Artikel gaat verder onder video

“Ik denk dat hij hier perfect zou passen. Het is duidelijk dat het bij Ajax nog niet is gelukt sinds zijn vertrek uit Saudi-Arabië. Ik denk dat hij andere middenvelders beter kan maken", zegt Ferguson, die dat vervolgens wat meer uitlegt: "Het zijn drie goede en jonge middenvelders zijn, maar ze hebben een beetje hulp nodig. Niet alleen tijdens trainingen, maar ook in wedstrijden. Ik denk dat iemand als Henderson deze spelers zeker verder zou helpen.”

LEES OOK: Mika Godts geeft zeer duidelijk signaal af aan Alex Kroes: 'Als ik op de bank beland...'

De grote vraag is in hoeverre een vertrek van Henderson bij Ajax realistisch is. De Engelsman ontvangt een goed salaris in de Johan Cruijff ArenA, maar is op dit moment belangrijk voor de ploeg van Francesco Farioli. Dat was ook wel zien in De Kuip tegen Feyenoord, toen Henderson als uitzakkende verdedigende middenvelder een uitstekende wedstrijd speelde.

Eerder werd de voormalig aanvoerder van Liverpool ook al in verband gebracht met een overstap naar Sunderland, dat het momenteel goed doet op het tweede niveau van Engeland. Alex Kroes, de technisch directeur van Ajax, reageerde destijds stellig op die geruchten: "Wij willen hem (Henderson) niet kwijt!"