Ajax-ster gevolgd door drie Engelse clubs

staat er uitstekend op bij diverse clubs, zo weten Engelse media. De middenvelder van Ajax, die bezig is aan een uiterst sterk seizoen, wordt gevolgd door Arsenal, Newcastle United en Aston Villa.

Afgelopen woensdag kwam La Gazzetta dello Sport al met het nieuws dat Napoli Taylor op het oog heeft als versterking voor komend seizoen. In de zoektocht naar een middenvelder met 'ervaring en persoonlijkheid die er direct staat' zou Napoli dus bij Taylor zijn uitgekomen. De Ajax-speler is volgens La Gazzetta 'één van de spelers bovenaan het verlanglijstje' om verschillende redenen: "Hij is jong, verdient een salaris dat binnen de marges van de club ligt én heeft een prijskaartje dat in balans is met zijn waarde". De roze sportkrant schrijft namelijk dat Ajax Taylors waarde inschat op zo'n twintig miljoen euro. Het contract van Taylor in Amsterdam loopt nog door tot medio 2027.

Engelse clubs azen op Taylor

Diverse Engelse media weten dat Premier League-clubs eveneens azen op de pas 22-jarige middenvelder van Ajax. De namen van Arsenal, Newcastle United en Aston Villa worden genoemd. Laatstgenoemde zou de beste papieren hebben. Er zou een prijskaartje van 36 miljoen euro om de nek van Taylor hangen.

Taylor is ondanks het veelvuldig rouleren van Ajax-trainer Francesco Farioli wekelijks van de partij op het middenveld en staat na 21 wedstrijden op zes goals en vier assists. Het contrast met vorig seizoen is groot: Taylor bleef niet overeind in de algehele sportieve malaise en werd zelfs meermaals uitgefloten door de Ajax-aanhang.

