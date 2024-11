Farioli doet iets opvallends in 65ste minuut

Valentijn Driessen vindt dat Ajax door de wissels van trainer Francesco Farioli minder is gaan voetballen tegen FC Twente. De Italiaanse coach bracht in het tweede bedrijf spelers als en in de ploeg, maar dat bracht voor de Amsterdamse club niet het gewenste effect.

Doelpuntenmaker Davy Klaassen en aangever Kenneth Taylor waren de twee personen die het veld in de tweede helft moesten verlaten, nadat Mika Godts in de rust al werd gewisseld wegens een blessure: "Het was opvallend dat Ajax geen kans meer creëerde toen de creatieve spelers - Berghuis, Fitz-Jim en Traoré - in het veld stonden. Met Klaassen en Taylor ging het eigenlijk beter", zag Driessen. Het was ook niet voor niets dat Taylor twee keer aan de basis stond van een goal. Ik denk dat Ajax uiteindelijk tevreden moet zijn met een gelijkspel", stelt de journalist in een video van De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

Driessen denkt dat de Amsterdamse club van tevoren had getekend voor een gelijkspel in de Grolsch Veste. De verslaggever van de ochtendkrant zag in Enschede een mooi voetbalgevecht ontstaan tussen twee ploegen, die in zijn ogen niet zo fris waren als in de Europese wedstrijden van deze week.

LEES OOK: Ajax is gewaarschuwd: aanvallend onmachtig Barcelona onderuit, zorgen om De Jong

"Het was heel vermakelijk. Er was veel strijd, schitterende goals en Ajax had een paar goede aanvallen. Vlap maakte twee geweldige goals, dus ik denk dat iedereen wel aan z’n trekken is gekomen. Uiteindelijk gaat het er ook om dat je het publiek vermaakt", besluit hij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax-fans komen met sterke reactie op aanhoudend fluitconcert voor Weghorst

Wout Weghorst was zondagmiddag een van de opvallendste spelers tijdens FC Twente - Ajax.