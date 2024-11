Bizar: Ziggo Sport-analist incasseert grof aantal snelheidsboetes

Khalid Boulahrouz heeft in de uitzending van Rondo een opvallende onthulling gedaan. De analist van Ziggo Sport geeft aan dat hij maandelijks meerdere snelheidsovertredingen begaat.

In Het Slotoffensief van Rondo vraagt presentator Wytse van der Goot aan de tafelgasten welke speciale verrichting tijdens het autorijden het moeilijkst is.

Waar Ronald Waterreus uitgebreid antwoord geeft, neemt Paul Bosvelt de vraag niet al te serieus: “Wat een vraag zeg, wie verzint die vragen?”, reageert de technisch manager van Go Ahead Eagles. Van der Goot: “De redactie, die steken daar heel veel tijd in.”

Maandelijks twee verkeersboetes voor Boulahrouz

Boulahrouz laat zich wel uit over zijn rijstijl. “Ik heb moeite met de snelheid”, lacht de voormalig verdediger. “Hoeveel boetes krijg jij per maand?”, vraagt Van der Goot zich af. Boulahrouz zucht: “Per maand… Eén of twee”, onthult hij.

