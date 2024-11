Ronald Koeman en Valentijn Driessen oneens op persconferentie: 'Dat zijn jouw woorden'

Bondscoach Ronald Koeman kan zich na afloop van de door Nederland met 1-1 gelijkgespeelde wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina niet vinden in de woorden van Valentijn Driessen. De chef voetbal van De Telegraaf spreekt op de persconferentie van een 'wanprestatie' van Oranje.

Driessen vraagt de keuzeheer eerst of hij 'zelf iets anders had moeten doen', waarop Koeman met een kwinkslag reageert. "Ik had gisteren geen cijfers moeten geven, dat had ik aan jou moeten overlaten. Dan was het waarschijnlijk hoger geweest. Toch, Valentijn?", klinkt het lachend. Koeman gaf het interlandjaar van Oranje maandagavond een 7,5 of zelfs een 8. Driessen heeft echter een lager cijfer in gedachten: "Nou, lees jij morgen de krant maar. Ik denk dat het iets lager is." En inderdaad, wie de ochtendkrant openslaat ziet dat Driessen de prestaties van Koeman in 2024 onder de streep met 'een mager zesje' beoordeelt.

Driessen vervolgt: "Maar eigenlijk hebben we natuurlijk tegen een wanprestatie aan zitten kijken", maar wordt direct onderbroken door Koeman. "Wanprestatie, daar ben ik het niet mee eens." Driessen beargumenteert: "Ronald, die jongens (Bosnië-Herzegovina, red.) hebben veertien van de laatste zeventien wedstrijden verloren. De laatste overwinningen zijn tegen Liechtenstein, twee keer. En Nederland speelt hier, met al die topspelers die je toch nog kunt brengen ondanks dat je de eerste elf op de bank houdt, 1-1." Koeman blijft echter bij zijn standpunt: "Ja. Een wanprestatie? Dat zijn jouw woorden."

VIDEO - Koeman is het niet eens met Valentijn Driessen: 'Wanprestatie?'

