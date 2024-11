Opstelling Nederlands elftal: Koeman verrast met basisdebutant en kiest tussen Brobbey en Weghorst

De opstelling van Nederland tegen Hongarije is bekend. De bondscoach gunt Frenkie de Jong zijn eerste basisplaats sinds 10 september 2023. Verder heeft hij een verrassende basisplek in huis voor en hakt Koeman de knoop door wat betreft de spitspositie van Oranje.

In Groep 3 van Divisie A van de Nations League gaat Duitsland aan de leiding met tien punten. Nederland en Hongarije hebben allebei vijf punten; Bosnië-Herzegovina heeft er één. De top twee van de poule gaat naar de kwartfinales van de Nations League, terwijl de nummer drie play-offs speelt om degradatie en de nummer vier rechtstreeks degradeert naar Divisie B.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Nederland - Hongarije op tv: hoe laat en op welke zender is Oranje te zien?

Bij een gelijke stand tussen twee ploegen wordt allereerst gekeken naar het onderling resultaat. Als Oranje zaterdag wint, is het onderling resultaat in Nederlands voordeel. Dan is Oranje dus verzekerd van een plek in de kwartfinale.

Opstelling Oranje tegen Hongarije

Bart Verbruggen verdedigt zoals gewoonlijk het doel van het Nederlands elftal. Voor zijn neus vormen basisdebutant Jan Paul van Hecke en Virgil van Dijk het centrale duo, terwijl de backposities bezet worden door Denzel Dumfries (rechts) en Jurriën Timber (links). Voor laatstgenoemde is het zijn eerste basisplaats in 604 dagen. Van Hecke speelt zijn tweede interland, nadat hij op 100 september een helft meedeed tegen Duitsland (2-2).

Op het middenveld keert De Jong terug in de basis. De spelmaker van FC Barcelona is eindelijk hersteld en kan weer minuten maken voor de nationale ploeg. Ryan Gravenberch en Tijjani Reijnders zijn de andere twee middenvelders in de ploeg van Koeman.

Ook op de flanken start de bondscoach met de verwachte namen, namelijk Donyell Malen (rechts) en Cody Gakpo. Alleen over de spitspositie ontstonden voorafgaand aan het duel tegen Hongarije de nodige twijfels. Werd het Wout Weghorst, of toch Brian Brobbey. Joshua Zirkzee, die door diverse media aan de aftrap werd verwacht, ontbreekt opvallenderwijs in de wedstrijdselectie. Koeman kiest zaterdagavond voor Weghorst. De boomlange spits van Ajax speelt daarmee zijn 42e interland.

Opstelling Nederlands elftal: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Timber; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Malen, Weghorst, Gakpo.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ronald Koeman noemt opvallende international waar hij meeste contact mee heeft

Ronald Koeman heeft het meeste contact met een Oranje-international die ditmaal buiten de boot is gevallen.