Bizarre beelden: Marcelo (36) ruziet met eigen trainer en kan invalbeurt op zijn buik schrijven

Vanuit Brazilië duiken opmerkelijke beelden op van , die het vlak voor een invalbeurt voor zijn club Fluminense openlijk aan de stok krijgt met zijn trainer Mano Menezes. De oud-speler van Real Madrid mag daarop tot zijn eigen frustratie weer gaan zitten.

Liefst vijftien jaar reeg Marcelo als linksback van Real de successen aaneen in Spanje, alvorens hij na een jaartje Olympiakos Piraeus terugkeerde bij zijn oude liefde Fluminense. De routinier heeft door blessures en schorsingen al sinds juni van dit jaar geen enkele keer de 90 minuten weten vol te maken en begon in het thuisduel met Grêmio als reserve.

Artikel gaat verder onder video

Menezes, onder meer oud-bondscoach van Brazilië, wilde Marcelo een kwartier voor tijd - toen Fluminense met 2-1 voorstond - alsnog binnen de lijnen brengen. Speler en trainer kregen het bij de zijlijn echter opzichtig met elkaar aan de stok, waarna Marcelo weer kon gaan zitten en in zijn plaats een andere speler in te brengen. Fluminense gaf de zege vervolgens in extremis uit handen: een benutte strafschop van Reinaldo zorgde uiteindelijk voor een 2-2 eindstand.

Mai vista una cosa simile ad alti livelli.



L’allenatore del Fluminense, Menezes, un attimo prima di far entrare Marcelo, quel Marcelo, dà indicazioni.



Marcelo pare dissentire.



Menezes si infuria e lo spinge in panchina, e mette un altro giocatore pic.twitter.com/ortw0nissD — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 2, 2024

