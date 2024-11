‘Maurice Steijn gaat stunten met komst van Oranje-basisklant op EK’

staat mogelijk voor een terugkeer in de Eredivisie. De momenteel clubloze linkerverdediger staat namelijk in de belangstelling van Sparta Rotterdam.

Van Aanholt is sinds afgelopen zomer clubloos. De 34-jaige linksback liep uit zijn contract bij Galatasaray, dat hem vorig seizoen op huurbasis stalde bij PSV. Met de Eindhovenaren werd Van Aanholt landskampioen van Nederland; hij speelde 31 wedstrijden in alle competities, waarin hij goed was voor 1 doelpunt en 1 assist.

Volgens de doorgaans goed ingevoerde Mounir Boualin van SoccerNews is Van Aanholt momenteel in gesprek met Sparta. De Rotterdammers, sinds deze week onder leiding van hoofdtrainer Maurice Steijn, staan momenteel teleurstellend zestiende in de Eredivisie. Met Van Aanholt hoopt de Kasteelclub de weg naar boven te vinden.

Van Aanholt is negentienvoudig international van Oranje en speelde eerder voor onder andere Chelsea, Vitesse en Crystal Palace. Hij was basisspeler op het EK in 2021, toen hij alle vier de wedstrijden voor Nederland speelde.

