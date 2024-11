Ronald Koeman rekent meteen af met Valentijn Driessen, die zeer onervaren speler Oranje inpraat

Valentijn Driessen heeft bondscoach Ronald Koeman maandagavond op een persconferentie gevraagd waarom Feyenoord-middenvelder niet tot de selectie van het Nederlands elftal behoort voor de Nations League-duels met Hongarije en Bosnië en Herzegovina.

Milambo is betrekkelijk onervaren en speelde pas 31 wedstrijden op het hoogste niveau. Toch insinueert Driessen dat de negentienjarige Feyenoorder een uitnodiging van Koeman had verdiend. “Je hebt Milambo ook niet in de voorselectie opgenomen. Was het ook niet aardig geweest om een signaal naar die jongen af te geven?”, vraagt de journalist van De Telegraaf.

Koeman kijkt zichtbaar verbaasd wanneer Driessen de naam van Milambo opwerpt. “Ja, maar zo zijn er ook andere spelers die dat signaal best kunnen krijgen. Dus ik geloof niet dat dat bij hem het geval moet zijn”, reageert de bondscoach. “Hij is een jonge speler die zich ontwikkelt. Er is ook veel concurrentie op de positie waar hij bij zijn club speelt.”

Driessen merkt op dat Milambo zich in de Champions League heeft laten zien namens Feyenoord. “Ja, maar zo zijn er andere spelers. We kunnen het beter hebben over de spelers die er wel zijn”, aldus Koeman.

Koeman selecteerde in totaal zes middenvelders voor de duels van Oranje met Hongarije en Bosnië en Herzegovina: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (AC Milan), Quinten Timber (Feyenoord) en Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion). Middenvelders die (onder meer door blessureleed) niet werden opgeroepen zijn onder anderen Jerdy Schouten (PSV), Joey Veerman (PSV), Kenneth Taylor (Ajax), Azor Matusiwa (Stade Rennes), Guus Til (PSV), Marten de Roon (Atalanta) en Davy Klaassen (Ajax).

