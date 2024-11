Noa Lang heeft boodschap voor Ajax-fans

blikt via Instagram terug op zijn teleurstellend verlopen terugkeer in Amsterdam. Ondanks een assist van Lang verloor PSV met 3-2 van Ajax, waardoor het eerste puntenverlies in de Eredivisie een feit werd. Lang werd na zijn wissel in de tweede helft bovendien uitgefloten door de supporters van Ajax.

Lang begon bij PSV in de basis en leverde in de eerste helft de assist af bij de 0-1 van Luuk de Jong. In de 72ste minuut werd de aanvaller gewisseld ten faveure van Johan Bakayoko. Bij het verlaten van het veld werd Lang getrakteerd op een striemend fluitconcert van het thuispubliek. Hij kon het vervolgens niet laten om te reageren: de buitenspeler applaudisseerde en stak cynisch een duimpje op naar de Ajax-fans.

Zondagochtend komt Lang terug op de gebeurtenissen. De PSV’er plaatst op Instagram eerst een foto waarop de teleurstelling te zien is. “Soms slik je een verlies voor een grotere overwinning”, schrijft hij daarbij. Daarna plaatst hij een foto waarop te zien is dat hij klapt richting het thuispubliek. "Het was desondanks leuk om terug te keren op de plek waar het allemaal begon."

