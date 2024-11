Onrust en frustratie in de top van Ajax lopen hoog op vlak voor kraker tegen PSV

De bestuursraad van Ajax baalt van het feit dat de Amsterdammers geen opvolger voor Michael van Praag hebben gevonden als voorzitter van de raad van commissarissen (rvc), zo weet De Telegraaf te melden. De bestuursraad schoof zelf een kandidaat naar voren, maar die voorkeur is terzijde geschoven. De rvc vond zelf ook geen kandidaat, waardoor Van Praag voorlopig nog even aanblijft.

De Telegraaf, dat vrijdagochtend ook al met het nieuws over het aanblijven van Van Praag naar buiten trad, is in het bezit van een brief van de bestuursdaad aan alle leden. De bestuursraad zag in Diederik Karsten, een bedrijfseconoom die voor grote bedrijven als Pepsi Cola en KPN werkte, de ideale opvolger van Van Praag. De rvc zelf zag dit anders: "De rvc heeft vlak voor de datum van 1 november aangegeven dat de door de bestuursraad aangedragen kandidaat niet aan het gewenste profiel zou voldoen. Vervolgens is deze kandidaat afgelopen woensdag 30 oktober afgezegd", schrijft de bestuursraad in een brief, die in het bezit is van De Telegraaf.

De bestuursraad noemt de reputatie van Karsten, zonder zijn naam te noemen, onomstreden. De gang van zaken zorgt dan ook voor verbazing. De rvc heeft namelijk niet een betere kandidaat gevonden dan Karsten, aangezien er niemand is voorgedragen: Niet alleen de voorkeur kandidaat van de bestuursraad is terzijde geschoven, er is ook geen andere kandidaat aangedragen. Deze situatie vraagt dan ook dat de bestuursraad zich nader zal moeten beraden over wat de vervolgstappen zijn. De bestuursraad zal hierbij te allen tijde het belang van Ajax voorop stellen", wordt duidelijk gemaakt in de brief.

Wat eventuele vervolgstappen zullen zijn is nog onduidelijk, maar glashelder is dat de bestuursraad van Ajax not amused is over de gang van zaken in de top van de club. Belangrijk is wel dat de rust wordt bewaard, geeft de bestuursraad tot slot aan in de brief aan de leden: "Wij rekenen erop dat u met ons de rust weet te bewaren en dat we zaterdag allemaal achter Ajax gaan staan als PSV Eindhoven naar de Johan Cruijff Arena komt!"