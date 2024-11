Weghorst krijgt steun: 'Ze deden alsof hij op sterven lag, daar was geen sprake van'

Mike Verweij vindt de ophef die in Nederland is ontstaan over het juichen van overdreven. De spits van Oranje kreeg kritiek nadat hij zijn doelpunt uitbundig vierde, kort de wedstrijd langdurig stil had gelegen vanwege een medisch noodgeval bij de Hongaarse assistent-bondscoach Ádám Szalai.

Vlak voordat het spel in de Johan Cruijff ArenA werd hervat na een minutenlange onderbreking werd scheidsrechter Jesús Gil Manzano door de VAR naar de kant gehaald voor een mogelijke strafschop na een handsbal van Hongarije. De Spaanse arbiter had niet lang nodig voor zijn besluit om de bal op de stip te leggen. Weghorst mocht aanleggen van elf meter, schoot raak en vierde de treffer met zijn gebruikelijke gebaar; hij maakte een schuiver op zijn knieën, vormde met zijn handen het gebaar van een leeuw en balde zijn vuist richting het publiek. Iets wat op sociale media voor een storm aan kritiek zorgde.

Die massale kritiek in de richting van de spits van Ajax vindt De Telegraaf-journalist Verweij zwaar overtrokken: "Ik vind alle ophef ook heel erg overdreven. Weghorst is de laatste weken een beetje aanschoten wild", stipt Verweij in de podcast Kick Off van De Telegraaf aan: "Alles ligt onder een vergrootglas. Ik denk dat er zaterdag sprake was van twee werkelijkheden", geeft Verweij aan.

De journalist doelt daarmee op de mensen op sociale media en de voetballers in het veld: "De spelers wisten eigenlijk al heel snel dat het goed ging met de assistent-trainer. Dan nog had hij anders kunnen, misschien wel moeten, juichen. Het had ingetogener gekund, alleen hij wist dertien minuten lang dat hij een penalty moest nemen. Hij scoorde en er kwam wat ontlading. Alle kritiek was alsof deze man (Szalai) op sterven lag, daar was gewoon geen sprake meer van."

