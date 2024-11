Pers barst in lachen uit: Ronald Koeman grapt over bondscoach van Oranje in 2034

Amnesty International demonstreerde maandag op de campus van de KNVB in Zeist tegen de waarschijnlijke toewijzing van het WK in 2034 aan Saoedi-Arabië. Bondscoach Ronald Koeman wilde op de persconferentie die hij later die dag hield, inhoudelijk niet veel zeggen over de demonstratie.

Verslaggever Jeroen Stekelenburg vroeg Koeman maandagavond wat ‘hij ervan vindt dat voetballers steeds weer worden aangesproken’ op toewijzing van het WK aan Saoedi-Arabië, die waarschijnlijk op korte termijn geëffectueerd zal worden. “Je bent als voetballer altijd in de gelegenheid om daarop te antwoorden. Maar volgens mij, als ik goed ingelicht ben, heeft Gijs de Jong daar al iets over gezegd namens de KNVB. En daar laat ik het bij”, reageerde de bondscoach.

Gijs de Jong, secretaris-generaal, zei maandag dat de KNVB niet tegen de kandidatuur van Saoedi-Arabië kan stemmen, zelf áls de voetbalbond dat zou willen. “Ik vind dat wij als voetballers of trainers daar niet steeds naar gevraagd moeten worden. Ik vind dat mensen van de bond daarop moeten reageren”, vervolgde Koeman, die het afgelopen EK, gehouden in Duitsland, ‘een geweldig toernooi’ noemde. “Mede omdat het in Europa was en bezocht kon worden door veel supporters van het Nederlands elftal. Maar het hele voetbal wordt steeds commerciëler.”

Stekelenburg vroeg Koeman, 61 jaar, tot slot of hij ‘blij is dat hij er niet meer bij is’ op het WK in 2034. “Want dat is toch zo? Denk ik?”, voegde de verslaggever daaraan toe. Koeman reageerde vervolgens met een grapje waarmee hij de hele perszaal aan het lachen kreeg: “Daar ga ik niet van uit. Dat laat ik aan Dick Advocaat over.” Advocaat is inmiddels 77, maar weet voorlopig nog niet van ophouden: hij tekende begin dit jaar een éénjarig contract als bondscoach van Curaçao.

