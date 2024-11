Vermoedelijke opstelling PSV: Blessures maken opstelling Bosz voorspelbaarder

PSV neemt het zaterdagavond in eigen huis op tegen FC Groningen. Het Algemeen Dagblad verwacht dat Peter Bosz precies hetzelfde elftal het veld in stuurt dat op 9 november NAC versloeg. (0-3). is bijvoorbeeld ook niet fit.

De Jong is natuurlijk een van de sterkhouders van de Eindhovense formatie, maar krijgt dit seizoen door het drukke schema wat vaker rust. Momenteel kent de spits wat spierproblemen die hij opliep in het duel tegen Girona. Met Ricardo Pepi heeft de 34-jarige spits een waardige stand-in: Pepi scoorde dit seizoen al zes keer in de Eredivisie in 420 speelminuten. Ook met de Verenigde Staten was hij op dreef; in de Nations League speelde de VS onlangs twee keer tegen Jamaica. In beide wedstrijden was hij goed voor een doelpunt.

Het Algemeen Dagblad verwacht dan ook dat de spits in vorm zijn basisplaats behoudt en samen met Johan Bakayoko en Noa Lang in de aanval speelt. Naast De Jong zijn ook Joey Veerman en Jerdy Schouten niet beschikbaar zaterdagavond. Zij trainen nog niet met de groep mee, waardoor dit duel te vroeg komt.

Door de (lichte) blessures en nog revaliderende spelers heeft Bosz niet al te veel keuze. De verwachting is dan ook dat hij de defensie en het middenveld thuis tegen FC Groningen in stand houdt. Dat betekent dat Mauro Júnior weer op het middenveld speelt, samen met Ismael Saibari en Malik Tillman. Achterin vormen Rick Karsdorp, Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Matteo Dams hoogstwaarschijnlijk de achterhoede.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benitez ; Karsdorp Flamingo Boscagli Dams ; Mauro Saibari Tillman ; Bakayoko, Pepi, Lang