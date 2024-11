PSV-ster openhartig: 'Zou graag bij die club willen terugkeren, dat is een groot doel van me'

heeft aangegeven graag ooit weer voor Bayern München te spelen. De aanvallende middenvelder van PSV doorliep de jeugdopleiding van Der Rekordmeister, maar brak daar niet door. In Eindhoven groeit de marktwaarde van de Duitse Amerikaan.

Tillman kwam in München tot zeven officiële duels voor de hoofdmacht van Bayern. Aangezien de jongeling meer speeltijd wilde, ging hij op huurbasis naar Rangers om vervolgens de stap te maken naar PSV. Ook dat ging in eerste instantie in huurvorm, maar uiteindelijk nam PSV Tillman voor 12 miljoen euro over van Bayern. De middenvelder wordt steeds belangrijker voor de Eindhovenaren en was onlangs de grote man in het Champions League-duel met Girona (4-0). door twee assists te geven en een doelpunt te maken.

Vorig seizoen kwam Tillman tot negen doelpunten en elf assists in de Eredivisie, momenteel staat hij op vijf goals en een assist. De Amerikaan kijkt alvast vooruit en hoopt in de toekomst alsnog een vaste waarde te worden voor Bayern. Mogelijk zou de Duitse topclub Tillman vóór de zomer van 2026 terug kunnen kopen voor 35 miljoen.

In BILD heeft de PSV-speler gereageerd op een mogelijke terugkeer in Beieren. "Ik ga niet in op mogelijke transferbedragen, die vind ik niet zo belangrijk. Maar ik wil er geen geheim van maken dat terugkeren bij Bayern nog steeds een droom en groot doel voor me is."

Malik Tillman on a possible Bayern return in the future (Bayern reportedly have a €35m buyback clause for summer 2026): "Of course I can't comment on numbers, they're not that important to me. But I don't want to make a secret of it - a return to Bayern is still a dream and a… pic.twitter.com/AiqB29rfSk — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 17, 2024

