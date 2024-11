RKC Waalwijk slaat belangrijke slag in degradatiekraker tegen Almere City

In een degradatiekraker tegen Almere City heeft RKC zijn eerste overwinning van het seizoen gepakt. Het matige duel stond in schril contrast met de schitterende treffers van Richard van der Venne en Silvester van der Water, die hun ploeg in de dichte mist een 2-0 overwinning schonken. Zodoende komt de zeventiende plaats voor de Waalwijkers weer in zicht.

De laatste wedstrijd van speelronde elf was een ware degradatiekraker tussen RKC en Almere City. De Waalwijkse hekkensluiter wist in de beker te winnen van Vitesse (3-1), maar pakte in de competitie slechts één schamel punt. Almere City kon vorige week drie punten bijschrijven na een 1-0 overwinning op NEC, maar blameerde zich in de beker met een kansloze 3-0 nederlaag tegen de amateurs van Quick Boys. In de jacht naar eerherstel koos Hedwiges Maduro voor dezelfde basiself als tegen NEC, terwijl Henk Fraser Dario van den Buijs en Oskar Zawada liet terugkeren.

De lange Poolse spits zag in de beginfase vele ballen over zich heen vliegen of enkele meters voor hem belanden. Zodoende liet hij zich steeds vaker uitzakken, waar hij als aanspeelpunt poogde te fungeren. Eenmaal stuurde hij op deze manier Richonell Margaret weg, maar zijn aanname liet de buitenspeler vervolgens in de steek. De enige doelpoging van de eerste veertig minuten kwam kort daarvoor wel op zijn naam, maar in de korte hoek kon hij Nordin Bakker niet verschalken. Waar RKC daarnaast nog een paar speldenprikjes uitdeelde, bleef het voor Almere City bij een afzwaaier van Thom Haye. De Waalwijkers hadden de lichte overhand, maar er werd te haastig omgesprongen met de ruimtes. Beide ploegen lieten eigenlijk vrijwel niets zien en wilden vooral niet verliezen. Eenvoudige openingen mislukten vaak en vele acties gingen de mist in. Niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk, want de mist in het Mandemakers-stadion werd dichter en dichter.

Zodoende kon de helft van het stadion enkel horen dat Van der Venne zijn ploeg kort voor rust op voorsprong zette. Nadat Van der Water handig de bal veroverde, nam de middenvelder de bal mee en verschafte hij zichzelf enige ruimte op de rand van het strafschopgebied. Vervolgens krulde de rossige RKC-topscorer de bal mooi binnen. Dat was niet de enige reden dat Van der Venne de beste man van de eerste helft was, want met zijn vele vuile meters en enthousiaste druk nam hij de Eredivisie-hekkensluiter bij de hand. Naar zijn voorbeeld wonnen de Waalwijkers in de eerste helft het grootste gedeelte van haar duels.

In de tweede helft sloeg de thuisploeg met de ingevallen Denilho Cleonise een meer aanvallende weg in. De 22-jarige buitenspeler was een plaag voor de verdediging van Almere City en leverde een paar handige voorzetten af. De eerste keren leidde dit nog niet tot een treffer, maar kort voor het uur schoot Van der Water met een geweldige volley de 2-0 binnen. De bezoekers lieten zich ondertussen ook niet onbetuigd, maar pogingen van Thom Haye en Ricardo Visus verdwenen net langs de verkeerde kant van de paal. Na de tweede Waalwijkse treffer poogde Almere City meer aan te dringen, maar het offensief van de Zwarte Schapen had niet al te veel om het lijf. Terwijl het mistdeken steeds verder neerdaalde over het duel, bleef RKC zonder al te veel moeite overeind. De Waalwijkers blijven met de overwinning laatste, maar naderen hun opponent van vandaag wel tot op twee punten.