Koeman en De Vrij komen beiden met hetzelfde excuus na wanprestatie van Oranje

Ronald Koeman en wijten de wanprestatie van het Nederlands elftal van dinsdagavond op bezoek bij Bosnië-Herzegovina (1-1) beiden aan de grasmat in het Bilino Polje in Zenica.

Oranje kwam dinsdagavond tegen Bosnië niet verder dan een remise. Nederland leidde halverwege nog met 0-1 door een doelpunt van Brian Brobbey. Na rust speelde het elftal van Koeman echter een draak van een wedstrijd, waardoor Bosnië langszij kon komen via Ermedin Demirovic: 1-1.

LEES OOK: Jeroen Elshoff meldt woede-uitbarsting bij Oranje: 'U krijgt het niet in beeld te zien'

Het spel van Oranje hield eigenlijk de hele wedstrijd niet over en dus vroeg verslaggever Jeroen Stekelenburg na afloop bij de NOS aan Koeman waarom de uitvoering van het spel beter had gekund. “Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Met name het veld. Dat is natuurlijk een van de oorzaken voor het moeizame spel”, reageerde Koeman.

De bondscoach was absoluut niet te spreken over de grasmat, maakte hij meermaals duidelijk. “De kou viel nog wel mee, maar het veld was natuurlijk heel moeilijk bespeelbaar. Er gleden veel jongens uit. Maar ondanks dat hebben we het redelijk gecontroleerd, tot het laatste halfuur.”

Ook gelegenheidsaanvoerder De Vrij voerde het veld aan als excuus voor de zwakke prestatie van Oranje. “Dit was geen makkelijke wedstrijd. De omstandigheden helpen soms niet, met dit veld waarop de bal snel opstuit. Het is jammer dat we het jaar niet goed hebben kunnen afsluiten”, zei de verdediger onder meer. De Vrij voegde daaraan toe dat het veld in de tweede helft ‘nog een stuk gladder was en de bal alle kanten opging’.

