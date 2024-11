Sneijder baart opzien met Ajax-uitspraak: ‘Dit klinkt gek uit mijn mond’

Wesley Sneijder is onder de indruk van het werk van Francesco Farioli bij Ajax. De geweldige reeks van de Amsterdammers is grotendeels te danken aan de Italiaan, die na de klinkende 5-0 zege op Maccabi Tel Aviv in de Europa League grote complimenten krijgt van Sneijder.

Ajax won de afgelopen zeven wedstrijden op rij en versloeg onder meer Feyenoord (0-2), PSV (3-2) en Europa League-tegenstanders Qarabag (0-3) en Maccabi Tel Aviv (5-0). Laatstgenoemde werd donderdagavond verslagen in de Johan Cruijff ArenA, waarna Sneijder mooie woorden overhad voor Farioli.

Sneijder over Farioli: ‘Klinkt een beetje gek uit mijn mond’

“Het klinkt een beetje gek uit mijn mond. Ik ben vaak kritisch geweest, maar dat was meer omdat ik voetbal wilde zien bij Ajax, met de Ajax-filosofie. Farioli is een filosoof en het heeft wat langer op zich laten wachten, maar uiteindelijk heeft hij het wel voor elkaar gekregen met een bepaald idee”, begint de analist van Ziggo Sport.

“We hebben zijn ideeën teruggezien tegen PSV delen van de wedstrijd gezien en vanavond eigenlijk de hele wedstrijd. En dan kun je domineren in balbezit, en dat heeft Ajax nu redelijk onder de knie”, sluit de oud-speler van de Amsterdammers lovend af.

Johan Cruijff ArenA zingt Brobbey toe

Na afloop werd de naam van smaakmaker Brian Brobbey gescandeerd in de Johan Cruijff ArenA. De spits van Ajax scoorde donderdagavond eindelijk weer eens en was ook nog eens belangrijk met twee assists. Sneijder en Ronald de Boer zijn ontzettend blij voor de puntspeler van de Amsterdammers.

