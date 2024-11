Johan Cruijff ArenA scandeert massaal naam van Ajacied: 'Heerlijk, geweldig!'

is de gevierde man na de klinkende 5-0 zege van Ajax op Maccabi Tel Aviv. De spits van Ajax maakte eindelijk weer eens een doelpunt en was daarnaast goed voor twee assists. Na afloop wordt de aanvalsleider luidkeels toegezongen door de supporters.

Het was al twaalf wedstrijden geleden dat Brobbey tot scoren kwam bij Ajax. Dit kwam hem op veel kritiek te staan, maar tegen Maccabi Tel Aviv in de Europa League snoerde Brobbey de critici de mond.

“Je hoort wat ze zingen, toch? Brian Brobbey!”, zegt Wesley Sneijder direct na afloop in de nabeschouwing van Ziggo Sport. “Iedereen snakte hiernaar. Niet alleen Brobbey, maar ook iedereen eromheen. Ook de supporters. Dat hoor je nu aan de reactie”, vervolgt de oud-middenvelder van de Amsterdammers.

“Hij is een jongen die altijd blijft werken en keihard z’n best doet. Daar begint het bij. Ik vind het heerlijk, geweldig!”, zegt Sneijder, die bijval krijgt van Ronald de Boer. “Hij heeft geen blad voor de mond, hij is echt en maakt grapjes. Dat vinden mensen mooi”, meent de analist, die erg blij is voor de spits van Ajax.

