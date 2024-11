Süleyman Öztürk snapt niks van scouting Oranje: 'Rensch wel en hij niet? Doek de hele afdeling maar op'

Süleyman Öztürk kan het niet geloven dat niet meer wordt opgeroepen voor het Nederlands elftal. Volgens de journalist is er echt iets mis met de scouting van Oranje als Devyne Rensch de voorkeur krijgt boven Veltman.

Veltman doorliep de jeugdopleiding van Ajax en stapte na 246 wedstrijden in 2020 over naar het Engelse Brighton & Hove Albion. Daar is hij al jaren vaste waarde: dit seizoen speelde hij in tien van de elf Premier League-wedstrijden mee. In een video-item van Voetbal International laat Öztürk weten niets te snappen van het ontbreken van de 32-jarige verdediger in de selectie van Ronald Koeman. "Joël Veltman wordt niet opgeroepen voor Oranje? En Devyne Rensch wel? Daar vind ik wel iets van." Pieter Zwart sluit zich aan bij zijn collega. "Ik weet niet wat hij nog meer moet doen om opgeroepen te worden."

Artikel gaat verder onder video

Veltman maakte op 19 november 2013 zijn debuut in het Nederlands elftal in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Colombia. Tot op heden kwam hij tot 28 interlands. De laatste dateert echter van 13 juni 2021. Aan de competitie waarin hij speelt zou het niet moeten kunnen liggen: de Premier League wordt door velen gezien als de sterkte competitie ter wereld. En in die competitie staat Brighton momenteel gedeeld derde.

Presentator Matthijs Vegter denkt dat Koeman en/of de scoutingsafdeling bepaalde spelers gewoon over het hoofd ziet. "Er is een soort categorie spelers die nooit meer wordt opgeroepen, terwijl ze wel wekelijks gewoon constant presteren op het hoogste niveau van Europa." De scouting van Oranje moet volgens Öztürk wel conclusies trekken uit deze ontbrekende naam. "Als Joël Veltman niet besproken wordt, dan moet je de hele afdeling opdoeken."

Hoort Joël Veltman in Oranje? Laden... 68.6% Ja. 31.4% Nee. 70 stemmen

